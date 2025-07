Fagylalttal töltött briós, kürtőskalács, waffel? 8 extra fagyi, és ahol kipróbálhatod őket

Unod már a gombócos fagylaltot? Most mutatunk 8 fagyis desszertet, ami újragondolja a klasszikus gombócformációt, és azt is eláruljuk, hol kóstolhatod meg őket.

Ma már szinte bármiből készülhet fagylalt, az ízvariációk száma végtelen, de ha mégis meguntad volna már a gombóc formációt, akkor figyelj, mert most mutatunk 8 nyári desszertet, ami új, izgalmas formában tálalja a hűsítő finomságot.

Szicíliai fagyis briós

Ha sokat pörgeted a közösségi média oldalakat (különösen a TikTokot), akkor biztosan veled is szembejött már olyan videó, amiben egy félbevágott brióst egy hatalmas adag, krémes gelatóval töltenek meg. A főleg Dél-Olaszországra jellemző desszert igazi cukorbomba, de nyáron ez is belefér. Ráadásul az a jó hírünk van, hogy nemcsak a telefonod képernyőjére csorgathatod a nyálad, de még csak Olaszországba sem kell elutaznod, hogy kipróbáld ezt a különleges desszertet. Itthon is több helyen készítik, mutatunk is párat ezek közül.

A Sütit akarok! az elmúlt hetekben többször is elhozta a briósba töltött fagyis desszertjét, ám ez a különlegesség nem az állandó kínálat része, csak időszakosan készítik, ezért érdemes figyelni az oldalukat, mikor elérhető újból.

A pécsi Trüffel Cukrászdában a fagylaltot házilag sütött foszlós, puha tönköly briósukba töltik, így extrán izgalmas kulináris élményben lehet náluk részed.

A hétvégi nagybevásárlás után jólesik a nassolnivaló, a Római parti piacon pedig a termelői áruk beszerzése után egy szicíliai fagyis brióssal zárhatod a kiruccanást.

Affogato

Természetesen az olaszok a nyár és a fagylalt szakértői, ezért nem meglepő, hogy többféle variációban is fogyasztják. Az affogato az eszpresszó és a fagylalt - fiordilatte (sima tejízű) vagy vaníliás fagylalt - összeházasításából született meg. Sokfelé lehet nálunk is kapni ezt a desszertkávét, de hoztunk néhány helyet, ahol csavartak egyet a jól bevált recepten.

A Garannikova Cake & More-nál az elmúlt időszak nagy kedvencével, pisztáciakrémmel bolondítják meg az affogatót.

Tombol a matchaláz, a Kaffa pedig az affogatót gondolta újra a zöld itallal.

A BlueBird affogatójának különlegessége, hogy nem csészében, hanem egy édes waffeltölcsérben szolgálják fel.

Citromba töltött fagyi

Sosem volt még olyan élvezetes citromba harapni, mint Giandónál! A citromba töltött fagylalt koncepciója az Amalfi-partról származik. Ehhez a Sfusato Amalfitano citromfajtát használják, amely kizárólag az Amalfi-partszakaszon terem, és legalább kétszer akkora, mint a „normál” citrom, valamint kevésbé savas, inkább édes ízű. A Giandónál citromsorbet kerül a sárga gyümölcsbe, így egy igazán frissítő nyári desszert a végeredmény.

Viszont a citromkülönlegesség elég limitált, minden héten csak néhány darab készül belőle, ezért résen kell lenni.

Fagyiszendvics

Nem tudsz dönteni, hogy fagyit ennél vagy inkább egy cookie-t? Szerencsére a Hópihe Gelato-nál nem kell választanod, a fagyiszendvics lényege ugyanis, hogy két ropogós cookie-szelet zárja közre a hűsítő fagylaltot.

Kürtöskalácsba töltött gelato

Ha nem rajongsz a száraz és kissé ízetlen fagyitölcsérekért, de pohárba sem szereted kérni a fagyidat, akkor irány a Scoop! Az igazi, olasz módra készülő gelatot ugyanis náluk kürtöskalácsba is kérheted!

A cukorsokk garantált, de abszolút megéri.

Croissant-fagyi

Szintén egy sajátos édességhibridet sütött ki desszertlaborjában a nagykanizsiai Norma Coffee. Fogták ugyanis a saját készítésű, kovászos croissant-jukat, amit először ropogósra karamellizáltak, majd tejben áztattak, végül ebből a croissant-ízű tejből főztek egy fior di latte fagyit (klasszikus, tejes, extra krémes olasz alap – nincs benne tojás, csak tej és vaj), amit aztán még jól megszórtak ropogós croidarabokkal.

Jeges matchamámor

A matchaőrület teljes gőzzel dübörög nyáron is, a latték, tonikok és más extrém zöld italok mellett pedig megjelentek a matchás fagylaltok is. A Matcha Tsukinál pedig nemcsak szimpla matchafagyit készítenek, de nem ám: fagylaltdesszertjüket négyféle változatban próbálhatod ki, és olyan extra toppingok kerülhetnek rá többek között, mint kukoricapehely, mochi vagy mangós zselékockák.

Kockafagyi

A legjobb dolgok néha nem kerek, hanem négyszögletes formában érkeznek. Ilyenek a The Box Donut SQUARY Gourmet Ice Cream kreációi, amelyek a márka fánkjai és cookie-jai után szintén szögletes külsőt kaptak. A rendhagyó geometrián túl ezeket a fagylaltokat az általad választott szórással kérheted, így teljesen a saját ízlésedre szabhatod az édes élvezetet.

Ha tetszett ez a cikk, nézd meg legújabb videóinkat is, a legfrissebb tartalmainkért pedig lájkolj minket a Facebookon, és kövess az Instagramon, a Viberen, a TikTokon vagy a YouTube-on!

Ezeket a helyeket is látogasd meg idén nyáron: