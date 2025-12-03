Minél több helyed lesz most a fagyasztóban, annál kevesebbet kell majd stresszelned karácsony környékén – és annál több maradék fér el az ünnepi lakomák után.

Akár szigorú rendet tartasz a konyhában, akár most szeretnél egy kis extra helyet csinálni az ünnepi bevásárlás előtt, a fagyasztó alapos átvizsgálása és ürítése legalább olyan fontos, mint a hűtőé. Ha időnként nem szánsz rá egy kis figyelmet, pillanatok alatt tele lesz ismeretlen csomagokkal és felesleges élelmiszerekkel. Ha nem tudod, hol kezdd, segítünk: ezt a hat dolgot érdemes elsőként kiszortíroznod a fagyasztódból.

Felkészíted a fagyasztódat az ünnepekre? Ezeket dobd ki belőle először

Rejtélyes zacskók

Ha valamiről már azt sem tudod, mi lehet, vagy teljesen lefagyott, felismerhetetlen állapotban van, ne kíméld: dobd ki. Az ilyen „ismeretlen eredetű” fagyasztott maradékok ritkán érik meg a mentést. Ha nincs rajta címke, vagy csúnyán odafagyott, engedd el.

Nem árt tudni!

Általános szabályként a megfőzött ételeket három hónapon belül érdemes felhasználnod.

A nyers húsok és zöldségek általában hat–tizenkét hónapig tarthatók el megfelelően.

A jövőben pedig spórolj magadnak bosszúságot: egyszerű alkoholos filccel írd rá mindenre az elnevezést és a dátumot, mielőtt a fagyasztóba teszed. Meglátod, sokkal könnyebb lesz megtalálnod, amit keresel, és semmi nem felejtődik el hátulra nyomva.

Lejárt élelmiszerek

Elsőre talán úgy gondolod, a fagyasztóban nincs olyan, hogy „lejárt”, de hidd el, több lejárt dolog lapul benne, mint gondolnád. Ha egy étel túllépte a tárolási idejét, nincs értelme tovább tartogatni. Ilyen lehet a gyümölcs, a hús, a desszert – vagy akár a jégkocka is.

Extra tipp Rendrakáskor vegyél ki mindent, aztán, amikor visszapakolsz, a régebbi ételek kerüljenek előre. Így észrevétlenül is előbb használod el azt, ami már egy ideje ott várakozott.

Majdnem üres dobozok

Ha őrizgetsz valahol egy utolsó gombóc vaníliafagyit vagy néhány szem húsgolyót, mert hogy „majd valamikor jó lesz”, itt a pillanat: edd meg, vagy szabadulj meg tőle. Nézd át a fagyasztó hátsó részét, mert garantáltan akad ott legalább egy elfelejtett, majdnem teljesen üres doboz vagy zacskó, ami csak a helyet foglalja. Ezeket nyugodtan engedd el – sokkal jobb, ha olyan dolgoknak adsz helyet, amik hasznosak.

Feleslegesen felhalmozott dolgok

A rendrakás nem mindig a kidobásról szól. Néha egyszerűen csak érdemes előtérbe helyezni bizonyos ételeket, mielőtt kárba vesznének. Így nemcsak pénzt spórolsz, de új recepteket is kipróbálhatsz.

Ennek jegyében érdemes újragondolni, mire használhatod fel a felhalmozott ételeket.

Ha például a gyerekek nem hajlandók megenni a hatalmas zacskó vegyes zöldséget, dobd bele egy levesbe, vagy – ha bontatlan – akár el is adományozhatod.

Nem élelmiszer jellegű dolgok

Meglepő, mennyi ide nem illő dolog köt ki a fagyasztóban. Itt az ideje például átnézned, hány jégakku lapul benne. Ellenőrizd őket: ha sérültek, dobd ki. Kettő készletet bőven elég fagyasztva tartani, a többinek hagyd, hogy kiolvadjon, és tedd el egy napfénytől védett, száraz helyre.

Elöregedett ételtárolók

Ahogy maga az étel, úgy a műanyag dobozok sem tartanak örökké. Ha repedést, eldeformálódást látsz rajtuk, már nem fognak megbízhatóan zárni vagy frissen tartani. Ilyenkor engedd el őket, és szerezz be egy új, tartós készletet, lehetőleg üvegből.

Forrásunk volt.