5 fagyasztott étel, ami sokkal hamarabb lejár, mint gondolnád

Biztos veled is előfordult már: a maradékot vagy a lejárathoz közelítő alapanyagokat gyorsan beteszed a fagyasztóba, azzal a gondolattal, hogy „majd jó lesz később”. Aztán telnek a hetek, hónapok, és egyszer csak észreveszed, hogy már nem férsz el a sok régi ételtől. És bár igaz, hogy a valóban meghosszabbítja az ételek eltarthatóságát, nem minden alapanyag viseli ezt egyformán jól. Egyesek gyorsabban veszítenek az állagukból, ízükből vagy tápértékükből, mint gondolnád.
Nézd meg galáriánkban, melyek ezek a fagyasztott ételek, és azt is, mire kell figyelned!
Így tárold okosan a fagyasztott ételeket
Ha szeretnéd megőrizni az ételek minőségét és elkerülni a pazarlást, ezekre figyelj:
- Használj légmentes csomagolást! A fagyásból származó minőségvesztés egyik fő oka, hogy az étel levegővel érintkezik. Csomagold szorosan fóliába, vagy használj vákuumzacskót.
- Címkézz és dátumozz! Írd rá, mikor tetted be az adott ételt. Így könnyen átlátod, mi mióta van bent.
Extra tipp
- Gyorsan fagyassz! Minél gyorsabban fagy meg egy étel, annál jobban megőrzi az állagát. Például leveseket inkább kisebb adagokban fagyassz le.
- Tartsd stabilan a hőmérsékletet! A fagyasztót érdemes -18 °C-on vagy az alatt tartani, hogy az ételek biztonságosak és jó minőségűek maradjanak.
Ha legközelebb valamit épp bedobnál a fagyasztóba, érdemes egy pillanatra átgondolnod: valóban jó ötlet-e, vagy érdemesebb lenne inkább mielőbb elfogyasztani.