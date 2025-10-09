Az Európai Parlament viszonylag egyhangú döntése alapján nem lehet az olyan (kész)ételeket húsnak nevezni, amiben nincs állati eredetű fehérje.

Friss döntés született az Európai Parlamentben a növény alapú készételek elnevezését illetően. Ezentúl azokat a termékeket, amelyekben nincs állati eredetű fehérje, nem lehet többé húsnak nevezni, így például a vega burger vagy a vegán virsli kifejezés is tiltottá válik az élelmiszeriparban.

Viszlát, vega burger és vegán virsli! Végleges döntést hozott az Európai Parlament Christopher Furlong/Getty Images

A szavazáson 532 szavazattal úgy döntöttek (78 ellenében), hogy:

a hús definíciója „az állatok ehető része”, és csak állati eredetű termékekre korlátozzák az olyan szavak használatát, mint a steak, a kolbász, a rántott hús vagy a burger. A növényi eredetű termékek esetében nem lesznek használhatóak. Azaz betiltaná az olyan kifejezéseket, mint például a „vega burger” – adta hírül a ZDF.

A javaslat még EP-bizottsághoz, majd a 27 tagállam elé kerül, akiknek ezt még el kell fogadnia. Céline Imart konzervatív német törvényhozó és volt gazdálkodó szerint félrevezető hússal kapcsolatos kifejezések használata vegán vagy vegetáriánus termékek esetén. Azt is elmondta, hogy ezek a kifejezések valós veszélyt jelentenek, hiszen a növényi alapú ételek nem rendelkeznek ugyanolyan tápértékkel, mint az eredeti húsos változatuk. Azonban az osztrák liberális NEOS párt politikusa, Anna Stürgkh szerint ez a változtatás teljesen felesleges.

Receptajánló:

Chris Methmann, a Foodwatch szervezet ügyvezető igazgatója is hasonló véleményen van, szerinte ez a húsipar javára irányuló lobbizás. Ráadásul több vállalat is, köztük az Aldi, a Lidl, a Burger King, valamint a Beyond Meat közösen emelt szót a javaslat ellen. Szerintük a tilalom megnehezítené az értékesítést, sokba kerülne nekik „a rántott hús vagy burger kifejezés pedig egy elkészítési módot ír le, és nem magát az eredeti terméket jelöli”.

Forrásunk volt.

Címlapkép: Christopher Furlong/Getty Images