7 étterem Pesten és vidéken, ahol egészen kiválóan készítik a csülköt

A csülök az egytálételek klasszikusa. Omlós, ízes, szaftos hús, alatta sül a krumpli hajszálvékonyra szelt hagymával, és mellé valami savanyúság. Legalábbis én így szeretem. De sülhet sörben, kínálhatják káposztával, finom melegen, finom hidegen kenyérrel és tormával, egyszóval, a csülökkel nem lehet hibázni. És bár András barátom szerint ott a legjobb csülköt enni, ahol az ember együtt van a barátaival, ha biztosra akartok menni, itt van hét hely, ahol a csülök hibátlan, és nektek már csak a jó társaságot kell vinni.

Csülök falatozó

Egerben fogalomnak számít a Csülök, ez az aprócska vendéglő, a belváros és a nyitott uszoda között. Minden városnak megvannak azok az emblematikus helyei, amiket látni-tapasztalni kell ahhoz, hogy valódi helyismeretre tegyen szert az ember. Anélkül puszta turistáskodás az egész. Engem a szüleim hoztak el a Csülökbe először, akkor még nem bírtam egy adag csülkös babgulyással, de az lett a kedvencem, és az is marad most már mindörökre.

Azonban, ha valaki kevésbé leveses, annak jó hírem van, mert az étlapon szerepel a csülökpörkölt, a csülök pékné módra, és van vargányás csülökragu is.

Egy szó, mint száz, a húsos, laktató, gazdag egytálételek rajongói otthonra találnak a Csülökben, és az is biztos, hogy aki egyszer evett náluk, az visszajön másodszor is.

Csülök falatozó / Csülök Pékné módra via

Csülök falatozó

Eger, Gólya utca 8.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 10.00-16.30

Ferdinánd Monarchia étterem

A Monarchia konyhájának felfedezése, vagy inkább újrafelfedezése, nagy divat lett mostanában, de nincs is ezzel semmi baj, a korszak és a régió ételei számomra nem túlbonyolított, ízletes, laktató fogásokat jelentenek, nem szólva arról, hogy nagy kedvencem, a Tafelspitz is a honi gasztronómia ezen korszakához köthető. A Király utcai Ferdinánd már a nevével elárulja, mit kínál a vendégeknek, de az étlap még egyértelműbbé teszi mindezt.

A magyaros ízeket az erdélyi és a zsidó konyha legjobb fogásai képviselik, például a báránycsülök, de megjelenik az osztrák, a szláv, a délvidéki gasztró is, sőt, még az olasz ételekre is vetnek egy pillantást, Triesztig terjedően.

A cseh és szlovák válogatásból természetesen nem maradhat ki a csülök, amivel mindannyiunk kedvenc katonája, Švejk előtt tisztelegnek. Párolt hordóskáposztával és fehér knédlivel tálalják.

A Ferdinánd Monarchia étterem és a ropogósra sült csülök savanyú uborkával és lilahagymasalátával via

Ferdinánd Monarchia étterem

Budapest, Király utca 76.

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 11.30-23.00, péntek 11.30-0.00, szombat 12.00-0.00, vasárnap 12.00-23.00

Csülök Csárda

Tudom, hogy állandóan azzal jövök, hogy melyik éttermet milyen kirándulással lehet összekapcsolni, de a tapasztalat mondatja velem, hogy jobb felkészülten érkezni. Ugyanis, ha elindul a csapat túrázni, várost nézni, és nem tudja, hol lehet déltájban valami finomat enni, annak az a vége, hogy hosszú percek telnek el ötleteléssel, az éhség mértékének növekedésével pedig a feszültség is egyenes arányban fokozódik. És hát kinek kell a veszekedés, ha egy esztergomi vagy Esztergom környéki kiadós gyaloglás után csülköt is lehet enni?! A várhoz és a Bazilikához egyaránt közel eső étteremben külön kategóriát képeznek az étlapon a csülkös ételek, összesen nyolcféle.

Csülökpörkölt sztrapacskával, tepsis csülök, csülkös bableves, báránycsülök, és az elmaradhatatlan sertéscsülök pékné módra, hogy csak a klasszikusokat említsük.

Ropogós csülök a Csülök Csárdában via

Csülök Csárda

Esztergom, Battyhány Lajos utca 9.

Nyitvatartás: kedd-szombat 12.00-22.00, vasárnap 12.00-21.00

Zöld Kapu Vendéglő

Ez a családias, klasszikus vendéglő Óbudán várja vendégeit, és kiterjedt, bár nem reprezentatív kutatásaim szerint a csülök rajongóinak körében igen népszerű helynek számít. Az étlap ismeretében ezen nem is csodálkozom, mert a tépett csülök BBQ-szósszal istenien hangzik, ahogy a Becsei módra kínált csülök is, ami mellé húsos szalonnából, hagymából és májból készült ragut adnak.

Engem mégis a brassói módra, fokhagymásan készített csülökapraja izgat a legjobban, mert a brassói az öt vendéglős kedvencem egyike, de így, hogy a csülökkel kombinálják, egyenesen a top háromba emelkedett.

Zöld Kapu Vendéglő

Budapest, Szőlő utca 42.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 11.30-22.00

Csülök bár étterem

Már több mint tíz éve, hogy Pécs nyugati részén megnyitott a Csülök bár. Kimondom, és lelki szemeim előtt megjelenik James Bond, elegánsan, nyakkendőben, keze ügyében egy pohár martini, és tepsis csülköt falatozgat. Na, de elég az ábrándozásból, nézzük a valóságot, az is elég lenyűgöző egyébként. Ez a családi vállalkozás a magyaros, otthonos ízeket képviseli, a műfaj abszolút klasszikusaival dolgoznak. Nem csülök, de van náluk roston csirkemell sopszkasalátával, aminek a nevét sem hallottam már legalább száz éve, nem hogy étlapon lássam viszont. Szóval, ami a csülköt illeti:

tízféle csülkös ételből válogathatunk, a sztrapacskával tálalt alaptól a mézes-chilis füstölt csülökig.

Pécs mindig jó választás, számomra legalábbis egyike a legkedvesebb magyar városoknak, és hogy még egy jó csülköző is van itt, újabb plusz pont.

Csülök bár étterem via

Csülök bár étterem

Pécs, Pellérdi út 31.

Nyitvatartás: hétfő-szombat 10.30-22.00, vasárnap 10.30-17.00

Kolbászda Bajor Étterem és Söröző

A Battyhány tér és a Margit híd közötti régió az utóbbi időben egyre izgalmasabb hellyé vált, ami a gasztronómiát illeti, az otthonostól az egzotikusig, a gyors ebédtől a ráérős brunch-ig, a laza sörözéstől az elegáns koktélozásig mindenre van itt opció. A Gyorskocsi utcában például ott a Kolbászda. Elismerem, a szellemes névadás megosztó lehet, de ettől eltekintve, ez a bajor stílusú hely tökéletes választás, ha csülköt kívánunk.

Van csülkös-tejfölös bableves és klasszikus bajor csülök, de a nyolcszemélyes bőségtálon is van csülök, ha esetleg mást is csipegetnétek mellé, akkor ideális vacsora lehet.

Kolbászda Bajor Étterem és Söröző

Budapest, Gyorskocsi utca 6.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 11.00-22.00

Jaromir a templomhoz

Lehet, hogyha valaki tippet kérne, hova vigye a szíve választottját első randira, nem a Jaromir lett volna az a hely, ami azonnal eszembe jut. Aztán úgy alakult, hogy engem odavittek első randira, és azt kell mondanom, bejött, úgyhogy első randi esetén válasszátok a Lőrinc pap téri Jaromirt, és egyetek egy finom csülköt, mert sok más mellett ezt is istenien készítik. Alapvetően is szerethető, otthonos hely ez, de amikor elindul a terasz-szezon, és a Palotanegyed kis szegletén üldögélhettek az egyre tovább tartó világosságban, akkor lesz igazán csodálatos. Erre persze most egy kicsit várni kell, de csülköt addig is kérhettek náluk. Meg randizni is lehet.

Jaromir a templomhoz

Budapest, Lőrinc pap tér 4.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 12.00-23.00

Címlapfotó: Csülök Csárda