Míg a rövidtávú gyulladások általában normális és szükségszerű testi folyamatok, addig a krónikus gyulladások hosszútávon komoly egészségügyi problémákhoz vezetnek. Ezért is fontos, hogy segítsük testünk működését. Íme 3 gyulladáscsökkentő esti szokás!
3 esti szokás, ami segít csökkenteni a gyulladást a testedben: a teázás nincs köztük
A testünkben lévő kisebb gyulladások általában a regenerálódás során el is múlnak, azonban esti szokásaink ebbe a folyamatba beleszólhatnak, ha a lefekvés előtti órákban nem készítjük fel szervezetünket a pihenésre. Lássuk, mi az a 3 esti szokás, amivel csökkenthetjük a testünkben a gyulladást!