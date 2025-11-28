Karácsony

2025.11.28.

3 esti szokás, ami segít csökkenteni a gyulladást a testedben: a teázás nincs köztük

Nosalty profilképe Nosalty

A testünkben lévő kisebb gyulladások általában a regenerálódás során el is múlnak, azonban esti szokásaink ebbe a folyamatba beleszólhatnak, ha a lefekvés előtti órákban nem készítjük fel szervezetünket a pihenésre. Lássuk, mi az a 3 esti szokás, amivel csökkenthetjük a testünkben a gyulladást!

Míg a rövidtávú gyulladások általában normális és szükségszerű testi folyamatok, addig a krónikus gyulladások hosszútávon komoly egészségügyi problémákhoz vezetnek. Ezért is fontos, hogy segítsük testünk működését. Íme 3 gyulladáscsökkentő esti szokás!

Kattints a képre, és nézd meg a galériában, mik ezek a szokások!

3 fotó

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

mézeskalács

Teljes kiőrlésű puha mézeskalács

Imádjuk, rögtön puha, és dobozban az is marad!! Egészségesebb, fűszeresebb ízvilágú, viszont teljes kiőrlésű lisztből az egészet nem ajánlatos készíteni, mert tömörebb, kevésbé ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Nagy has
Advent

Hétköznapi ásványi anyag, mégis ez a legfontosabb a zsírmáj elleni...

A zsírmáj az az állapot, amikor májunk túl sok zsírt halmoz fel, ennek leggyakoribb kiváltó oka pedig a helytelen étrend, a rossz bélflóra, az elhízás és a túlzott alkoholfogyasztás. Ez a májlerakódás később begyulladhat, ami súlyosabb problémákhoz vezethet, akár májelégtelenséghez is. Az állapot megelőzése érdekében a helyes életmód mellett egy kulcsfontosságú tápanyag is szerepet játszik abban, hogy a zsírmáj ne alakulhasson ki.

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept