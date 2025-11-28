3 esti szokás, ami segít csökkenteni a gyulladást a testedben: a teázás nincs köztük

A zsírmáj az az állapot, amikor májunk túl sok zsírt halmoz fel, ennek leggyakoribb kiváltó oka pedig a helytelen étrend, a rossz bélflóra, az elhízás és a túlzott alkoholfogyasztás. Ez a májlerakódás később begyulladhat, ami súlyosabb problémákhoz vezethet, akár májelégtelenséghez is. Az állapot megelőzése érdekében a helyes életmód mellett egy kulcsfontosságú tápanyag is szerepet játszik abban, hogy a zsírmáj ne alakulhasson ki.