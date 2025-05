Sokan azt gondolják, hogy a piacon, főleg a közvetlenül a termelőtől vásárolt eper tisztább, és (szinte) vegyszermentes. Egy friss laborvizsgálat most megcáfolta ezt a népszerű mítoszt.

A Pro-Test Alapítvány munkatársai epret vásároltak egy piacon, valamint közvetlenül egy termelőtől. Ezután megbíztak egy laboratóriumot a gyümölcsök vizsgálatával, hogy megtudják, tartalmaznak-e növényvédő szereket. Vajon tényleg mentesek a peszticidektől azok az eprek, amelyeket közvetlenül a termelőtől vásárolunk?

Laborban vizsgálták: tényleg jobb a termelői eper, mint a bolti? Getty Images

Gyakran hallani, hogy a legjobb és reményeink szerint vegyszermaradványoktól mentes eper az, amit közvetlenül a termelőtől szerzünk be. A gazdák is gyakran biztosítják a vásárlókat arról, hogy eprük mentes a növényvédő szerektől, és nem permetezték őket.

A piaci és vásári eprekben is sok fogyasztó megbízik. Ezzel szemben a nagy kereskedelmi láncok kínálta epreket sokan bizalmatlanul kezelik.

Ezért a Pro-Test Alapítvány utánajárt, hogy találhatók-e növényvédőszer-maradványok az eprekben, ha azokat két különböző forrásból szerezzük be: egy szupermarketben, illetve egy olyan termelőtől, aki évek óta közvetlenül egy autóból árulja gyümölcseit. Az akkreditált laboratóriumi vizsgálat során több mint 540 féle növényvédő szer jelenlétét ellenőrizték az epermintákban.

A teszt legfontosabb megállapításai:

Minden vizsgált eperminta tartalmazott többféle növényvédőszer-maradványt, azonban egyik minta sem lépte túl az Európai Unió által meghatározott határértékeket.

A szupermarketben vásárolt eprekben hat különböző növényvédő szer nyomait találták meg, míg a közvetlenül a termelőtől származó eprekben ötfélét.

Az eredmények tehát megkérdőjelezik azt az általános vélekedést, miszerint a termelőtől vagy a piacról származó eper kevésbé lenne szennyezett, mint a bolti.

Az alapítvány ugyanakkor hangsúlyozza: nincs olyan, hogy "egészséges növényvédő szer". Még ha az egyes szereknél a határérték alatt maradtak is a kimutatott mennyiségek, az eredmények így is aggasztók, mivel egyszerre többféle, potenciálisan káros vegyület is jelen volt. Ráadásul az egyes vegyszerek kombinációinak egészségre gyakorolt hatása még nem kellően ismert. A kutatások szerint az egyes peszticidek toxicitása fokozódhat, ha más szerekkel együtt lépnek kölcsönhatásba.

