2025.11.05.

Az élelmiszerpazarlás elleni küzdelem és a környezetvédelem gyerekkorban kezdődik

Sokan keressük a módját, hogy tudatosabban, fenntarthatóbban éljünk, pedig néha elég lenne csak a közvetlen környezetünkben elkezdeni változtatni, és újragondolni mindennapi szokásainkat. Miért ne kezdhetnénk ezt a konyhában?

A statisztikák szerint a magyar háztartásokban fejenként évente több mint 60 kilogramm élelmiszer kerül a kukába. Ez a mennyiség több mint 400 ezer ember táplálására lenne elegendő, egy teljes évig. Ezen a hatalmas mennyiségen egy kis odafigyeléssel könnyedén lehetne csökkenteni.

7 dolog, amit a pazarlás ellen megtehetünk a konyhában és a ház körül

Számos lehetőségünk van arra, hogy akár kis lépésekkel is nagy hatást gyakoroljunk a környezetünkre. Vágjunk is bele!

anyuka gyerekkel a konyhában
Az élelmiszerpazarlás elleni küzdelem otthon kezdődik

1. Tervezzünk tudatosabban!

Kigondolhatjuk előre a heti menüt, mielőtt bevásárolunk. Ha előre tudjuk, mikor mit főzünk, jobban tudunk hagyatkozni a kamránkban már meglévő alapanyagokra, és kevesebb étel végzi a hűtő hátsó sarkában, elfelejtve.

2. Induljunk listával bevásárolni!

Tehetünk egy apró szívességet magunknak: írjunk listát, és tartsuk is magunkat hozzá. Így nem csak pénzt spórolunk, hanem elkerülhetjük a felesleges élelmiszerek megvásárlását is – amik sokszor végül megromlanak. Elég az impulzusvásárlásból!

3. Gondoljuk újra a maradékot!

Tehetünk egy próbát, és adhatunk egy második esélyt a megmaradt ételeknek: a maradék rizsből lehet rakottas, a megszikkadt kenyérből bundáskenyér vagy zsemlemorzsa. A maradék nem ellenség – csak alapanyag egy új fogáshoz.

4. Fagyasszunk okosabban!

Tehetünk félre kisebb adagokat a mélyhűtőbe, mielőtt megunnánk ugyanazt az ételt. A feliratozott dobozok és átlátható rendszerezés segít, hogy ne felejtsük el, mi lapul a fagyasztó mélyén.

5. Mérjünk, és jegyzeteljünk!

Tehetünk egy kis házi kísérletet: vezessünk pazarlásnaplót! Írjuk fel egy hétig, mi és miért került a kukába. Az eredmény meglepő lehet, és segít felismerni, hol tudunk igazán változtatni.

6. Komposztáljuk, amit csak tudunk!

Helyezzünk egy kis komposztálót az erkélyre, az udvarra vagy a kert sarkába. A zöldség- és gyümölcshéjakból, kávézaccból és tojáshéjból így nem szemét lesz, hanem értékes tápanyag a növényeinknek.

7. Tanítsuk a gyerekeinket példamutatással!

Tegyük meg közösen az első lépéseket – például együtt válogathatjuk szét a maradékokat, vagy új recepteket próbálhatunk ki a hűtőben talált alapanyagokból. A gyerekek hamar átlátják, hogy a tudatos főzés nem lemondás, hanem játék és közös felelősség.

tanítónő a tanteremben
Tanítsuk a gyerekeinket példamutatással!

Amikor a gyerekek tanítanak bennünket

A példamutatás kapcsán novemberben egy kis segítséget is kaphatunk, a Cofidis Zöldsuli programnak köszönhetően pedig remélhetőleg egyre többször hallhatjuk majd a konyhában, hogy:

„Anya, ezt inkább ne dobd ki, még jó lesz valamire!”

A program célja, hogy az iskolákból indulva az otthonokban is változást érjen el – idén az élelmiszerpazarlásra fókuszálva –, egyik legnagyobb ereje pedig, hogy nem kioktat, hanem inspirál.

Az iskolák pályázat formájában csatlakozhatnak, a diákok pedig kreatív ötleteikkel versenyezhetnek.

Milyen egy igazán jó mentőmenü? Hogyan lehet egy iskolai menzán kevesebb ételt kidobni? Milyen módszerekkel lehet játékosan, mégis hatékonyan tanítani a gyerekeket a tudatos étkezésre és a pazarlás csökkentésére? Mitől lesz népszerűbb a komposztálás? Ezekre a kérdésekre mind választ adhatnak az idei pályázatok, ráadásul a gyerekek kreatív energiáit is megmozgatja: a program keretében készülhetnek plakátok, videók, fotók vagy akár kísérletek is, amelyek megmutatják, hogyan lehet kevesebb élelmiszert pazarolni.

A pályázaton a szakmai zsűri összesen 6 pályamunkát díjaz, a nyeremény összege pályázatonként 500.000 Ft. A programhoz november 5-étől tudnak csatlakozni az érdeklődő osztályok a Cofidis Zöldsuli weboldalán.

