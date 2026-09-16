Egysztárétel: Sipos Orsi rakott krumplija egy kis csavarral készül, és könnyen a család kedvence lesz

Sipos Orsi egy igazi klasszikust, rakott krumplit készített az Egysztárételben, némi csavarral... ha pedig kíváncsi vagy, hogyan teljesít a konyhában versenyzőként, a Troll a konyhában új évadában is szurkolhatsz neki!

A rakott krumpli igazi magyar klasszikus, de Sipos Orsi, a Dumaszínház humoristája a Nosalty konyhájában ezúttal nem egészen a megszokott módon készítette el. Orsi energikusan vetette bele magát a főzésbe, látszik, hogy rutinos szakács, a végeredmény pedig egy tartalmas, szaftos, lecsós rakott krumpli lett - a teljes receptet és az elkészítést a videóban is megnézhetitek!

Nézzétek meg, hogyan készítette a lecsós rakott krumplit Sipos Orsi a Nosalty Egysztárételében:

A burgonya, a tojás, a kolbász és a tejföl mellé egy enyhén lecsós alap is kerül, így a jól ismert, házias fogás egy kis plusz ízt és színt kap.

Próbáljátok ki Orsi receptjét a saját konyhátokban is!

Kattintsatok a képre Sipos Orsi lecsós rakott krumplijáért! Nosalty

Ha pedig kíváncsiak vagytok, hogyan boldogul Orsi akkor, amikor nemcsak főzni, hanem trollkodni és nyomozni is kell a konyhában, érdemes lesz követni a VIASAT3 műsorát is.

A szeptember 14-én induló Troll a konyhában negyedik évadában Sipos Orsi mellett összesen 24 ismert szereplő próbál szerencsét: minden héten hat játékos főz együtt, miközben egyikük titokban azon dolgozik, hogy szabotálja a többiek munkáját. Szurkolhatunk hát Orsinak a konyhában, és közben az is kiderül, mennyire tudja kiszúrni, ki próbálja keresztülhúzni a többiek számításait.