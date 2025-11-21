Egysztárétel: ha mentesre tervezitek az ünnepeket, készítsétek el Fancsikai Eszter vegán székelykápiját

Karácsony környékén akkor sem kell lemondani a testesebb, karakteresebb magyaros fogásokról, ha tisztán növényi alapanyagokat fogyasztva étkezünk. Ez a székelykáposzta például mindenmentes, ennek ellenére ízben pontosan hozza azt, amit a hagyományos verzióktól megszoktunk, köszönhetően egy-két klassz alapanyagnak.

Sokak fejében él tévképzet azzal kapcsolatban, hogy mit vagy mit nem lehet elkészíteni (hús)mentesen az ünnepi fogások közül, vagy egyáltalán hogy mitől lesz egy fogás testes, karakteres, magyaros. A megoldás azonban egyáltalán nemcsak abban keresendő, hogy került-e hús a töltött vagy a székelykáposztába, a megfelelő alapanyagok és ízesítők kiválasztásával ugyanis előhozhatjuk a megszokott ízeket akkor is, ha valamilyen mentes módon készítenénk el a karácsonyi menüt.

Ennek mintájára készítette most el Fancsikai Eszter ezt a könnyed és gyors, ugyanakkor laktató és kiegyensúlyozott vegán székelykáposztát. Náluk ez az abszolút kedvenc, mert az egész család imádja a savanyúságokat, és különösképpen a savanyúkáposztát, de a receptben bevetett trükkökkel akár egy mentes töltött káposztát is érdemes kipróbálni, a végeredmény biztosan nyerő lesz.

A jó székelykáposzta sikere a savanyú káposztán áll vagy bukik

Ebből mindenképpen érdemes jó minőségűt venni, tényleg ne ezen spóroljunk. Ha kicsit savanyúbb vagy sósabb lenne a káposzta, mint ahogyan szeretjük, érdemes folyóvíz alatt kicsit átöblíteni, majd alaposan kinyomkodni, így enyhíthetünk az ízén.

A vegán székelykáposzta receptjéért katt a fotóra!

Mivel a savanyúkáposzta íze az, ami meghatározza az ételt, egyébiránt nem szükséges nagyon sokat fűszerezni rajta, kevés fűszerkömény, egy csipet majoranna és pár babérlevél elég is. Nem elhanyagolható viszont a fűszerpaprika szerepe, ami sokat hozzáad a megszokott ízvilághoz, ha pedig igazán magyarosra hangolnánk, használjunk füstölt pirospaprikát a recepthez.

Eszter emellett még egy izgalmas, saját trükköt vetett be az ízek fokozására: egy kanál balzsamecetkrémet kevert hozzá, ami mélyíti az ízeket, édessége pedig kicsit ellensúlyozza a káposzta savanyúságát.

Hús hiányában is számos opció közül választhatunk

Hogy milyen fehérjeforrás kerüljön a székelykáposztába? Eszter kétféle szejtánt (natúr és magyaros), valamint füstölt tofut tett bele, a különféle húspótlókat pedig különböző formára vágta, ami izgalmas és változatos textúrát kölcsönzött a székelykáposztának. De akár lencsével vagy gombával is készíthetitek, a lényeg, hogy olyan alapanyaggal dúsítsátok, amit ti szerettek és szívesen fogyasztotok.

Próbáljátok ki ti is a vegán székelykáposztát - receptért katt a fotóra!

És hogy mitől lesz a megszokottan krémes-cuccos a székelykáposzta?

Eszter a krémessé varázsláshoz a Dr. Oetker Creme Vega növényi krémet használta, ami a tejfölhöz hasonló kis savanyúságot és krémességet kölcsönöz a kész ételnek, emellett remekül passzol a magyaros-fűszerpaprikás ízekhez.

Emellett attól függően, hogy mennyire vizes a káposztánk, illetve hogy mennyi vízzel felöntve főztük, a székelykáposzta lehet levesesebb vagy sűrűbb, ragusabb is. Ha sok rajta a nedvesség, a habaráshoz érdemes kevés keményítőt is használni - így gluténmentes marad a végeredmény.

A vegán székelykáposzta teljes receptjét mentsd el kedvenceid közé, vagy küldd tovább valakinek, aki szerinted szívesen elkészítené!