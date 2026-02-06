Ha te vagy az, aki gondolkodás nélkül visszautasítja a desszertet, jó eséllyel kaptál már ezért furcsa pillantásokat. Pedig az édességek elutasítása nem hóbort, és nem is „rossz szokás” – sokkal többet árul el rólad, mint hinnéd.

Az édes íz iránti vonzalmat gyakran univerzálisnak gondoljuk, holott valójában komoly egyéni különbségek vannak abban, ki mennyire élvezi a cukros falatokat. Bár az édességek bizonyos formában akár jótékony hatásúak is lehetnek, például antioxidánsokat vagy gyulladáscsökkentő vegyületeket tartalmazhatnak (pl. minőségi étcsokoládé), ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek vonzóak.

Ezt árulja el rólad, ha nem szereted az édességet Getty Images

Egy 2015-ben megjelent kutatás a Twin Research and Human Genetics című tudományos folyóiratban arra kereste a választ, miért különbözik ennyire az emberek édesség iránti ízlése. Az eredmények szerint a genetika meglepően nagy szerepet játszik ebben.

A gének beleszólnak abba, mit érzünk édesnek

A vizsgálat során a résztvevők különböző természetes cukrokat és mesterséges édesítőszereket kóstoltak, majd értékelték, mennyire intenzívnek érzik az édes ízt. A kutatók arra jutottak, hogy az édes íz érzékelését körülbelül 30 százalékban genetikai tényezők befolyásolják.

Fontos azonban, hogy ez nem jelenti azt, hogy a gének eldöntik, ki szereti vagy utálja az édességet. Danielle Reed, a kutatás egyik szerzője korábban úgy fogalmazott:

a genetika inkább finoman hangolja az ízérzékelést, vagyis azt, hogy valaki mennyire intenzíven érzékeli az édeset más ízekhez képest.

Hasonló jelenség figyelhető meg más ízeknél is. Ha például valakinek az ősei olyan környezetben éltek, ahol sok volt a só, az utódoknál előfordulhat, hogy kevésbé érzékenyek a sós ízre, és erősebb ingerre van szükségük ugyanahhoz az élményhez.

Mit jelent mindez az egészséged szempontjából?

Reed szerint azok, akik érzékenyebbek az édes ízre, gyakran automatikusan kevesebb cukrot fogyasztanak. Ez pedig hosszú távon kifejezetten előnyös lehet, különösen a hozzáadott és feldolgozott cukrok ismert egészségügyi kockázatait figyelembe véve.

Érdekesség, hogy a túlzott cukorfogyasztás nemcsak anyagcsere-problémákkal hozható összefüggésbe, hanem bőrproblémákkal is – egyes kutatások szerint az arcbőr állapotára és öregedésére is hatással lehet.

Sós nassolnivalók:

Amikor az ízlés társadalmi kérdéssé válik

Bár biológiailag teljesen normális, ha valaki nem édesszájú, társas helyzetekben ez gyakran mégis magyarázkodást igényel. Azok, akik inkább a sós, fűszeres vagy karakteres ízeket választják, nem ritkán kapják meg a kérdést: „Diétázol?” vagy a jó szándékú, de félreértő megjegyzést: „Nyugodtan ehetsz, nem fogsz hízni.”

Pedig az édességek elutasítása sok esetben nem tudatos döntés, hanem egyszerűen ízlésbeli adottság.

Személyiségjegyek az ízek mögött

A viselkedéspszichológia szerint az ízpreferenciák és a személyiség között is lehet kapcsolat. Egy 2012-es kutatás arra jutott, hogy azok, akik kifejezetten kedvelik az édes ízeket, gyakran barátságosabbnak, együttműködőbbnek és empatikusabbnak tűnnek a környezetük számára.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy az édességet nem kedvelők kevésbé lennének kedvesek vagy nyitottak. Sokkal inkább arról van szó, hogy az ízlésünk – akárcsak a személyiségünk – sokféle tényező finom egyensúlyából alakul ki.