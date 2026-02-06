Otthon

2026.02.06.

Ezt árulja el rólad, ha nem szereted az édességet

Nosalty profilképe Nosalty

Ha te vagy az, aki gondolkodás nélkül visszautasítja a desszertet, jó eséllyel kaptál már ezért furcsa pillantásokat. Pedig az édességek elutasítása nem hóbort, és nem is „rossz szokás” – sokkal többet árul el rólad, mint hinnéd.

Az édes íz iránti vonzalmat gyakran univerzálisnak gondoljuk, holott valójában komoly egyéni különbségek vannak abban, ki mennyire élvezi a cukros falatokat. Bár az édességek bizonyos formában akár jótékony hatásúak is lehetnek, például antioxidánsokat vagy gyulladáscsökkentő vegyületeket tartalmazhatnak (pl. minőségi étcsokoládé), ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek vonzóak.

Édességek tányéron
Ezt árulja el rólad, ha nem szereted az édességet
Getty Images

Egy 2015-ben megjelent kutatás a Twin Research and Human Genetics című tudományos folyóiratban arra kereste a választ, miért különbözik ennyire az emberek édesség iránti ízlése. Az eredmények szerint a genetika meglepően nagy szerepet játszik ebben.

A gének beleszólnak abba, mit érzünk édesnek

A vizsgálat során a résztvevők különböző természetes cukrokat és mesterséges édesítőszereket kóstoltak, majd értékelték, mennyire intenzívnek érzik az édes ízt. A kutatók arra jutottak, hogy az édes íz érzékelését körülbelül 30 százalékban genetikai tényezők befolyásolják.

Fontos azonban, hogy ez nem jelenti azt, hogy a gének eldöntik, ki szereti vagy utálja az édességet. Danielle Reed, a kutatás egyik szerzője korábban úgy fogalmazott:

a genetika inkább finoman hangolja az ízérzékelést, vagyis azt, hogy valaki mennyire intenzíven érzékeli az édeset más ízekhez képest.

Hasonló jelenség figyelhető meg más ízeknél is. Ha például valakinek az ősei olyan környezetben éltek, ahol sok volt a só, az utódoknál előfordulhat, hogy kevésbé érzékenyek a sós ízre, és erősebb ingerre van szükségük ugyanahhoz az élményhez.

Mit jelent mindez az egészséged szempontjából?

Reed szerint azok, akik érzékenyebbek az édes ízre, gyakran automatikusan kevesebb cukrot fogyasztanak. Ez pedig hosszú távon kifejezetten előnyös lehet, különösen a hozzáadott és feldolgozott cukrok ismert egészségügyi kockázatait figyelembe véve.

Érdekesség, hogy a túlzott cukorfogyasztás nemcsak anyagcsere-problémákkal hozható összefüggésbe, hanem bőrproblémákkal is – egyes kutatások szerint az arcbőr állapotára és öregedésére is hatással lehet.

Sós nassolnivalók:

Amikor az ízlés társadalmi kérdéssé válik

Bár biológiailag teljesen normális, ha valaki nem édesszájú, társas helyzetekben ez gyakran mégis magyarázkodást igényel. Azok, akik inkább a sós, fűszeres vagy karakteres ízeket választják, nem ritkán kapják meg a kérdést: „Diétázol?” vagy a jó szándékú, de félreértő megjegyzést: „Nyugodtan ehetsz, nem fogsz hízni.”

Pedig az édességek elutasítása sok esetben nem tudatos döntés, hanem egyszerűen ízlésbeli adottság.

Személyiségjegyek az ízek mögött

A viselkedéspszichológia szerint az ízpreferenciák és a személyiség között is lehet kapcsolat. Egy 2012-es kutatás arra jutott, hogy azok, akik kifejezetten kedvelik az édes ízeket, gyakran barátságosabbnak, együttműködőbbnek és empatikusabbnak tűnnek a környezetük számára.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy az édességet nem kedvelők kevésbé lennének kedvesek vagy nyitottak. Sokkal inkább arról van szó, hogy az ízlésünk – akárcsak a személyiségünk – sokféle tényező finom egyensúlyából alakul ki.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

csokis süti

Villámgyors láva cake

A láva cake, más néven csokiszuflé vagy láva süti kevés alapanyagból készül, percek alatt összedobható, mégis olyan hatást kelt, mintha órákig szenvedtél volna vele. A titka az ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Boldog idős pár
Életmód

Ezt az 5 étkezési szokást fogadd meg a lassabb öregedésért

Az egészséges öregedés nem egyik napról a másikra történik: apró szokások összessége, és érdemes időben elkezdeni foglalkozni vele. Ezt rögtön az ébredés utáni tevékenységekkel is megalapozhatjuk. Lássuk, mi az az 5 szokás ébredés után, ami lassíthatja az öregedést.

Szárított jiaogulan kanálban, gömb formában
Életmód

8-szor egészségesebb, mint a zöld tea – A halhatatlanság növényének...

A ginzeng, a gingko, a maté vagy a zöld tea is sokak által ismert (gyógy)növények, melyeket nem kevesen fogyasztunk, reménykedve az egészséges életben, az általános jóllétben. Van azonban egy növény, amit alig ismerünk, pedig a kínaiak már rég felfedezték maguknak, és nemes egyszerűséggel a halhatatlanság füvének is nevezik. Ez pedig a jiaogulan.

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

tejfolos-sajtos-csirkecomb
sült hús

Tejfölös-sajtos csirkecomb

A csirkecombot már előző este befűszerezhetjük, így az ízek jól átjárják a húst, másnap pedig csak a sütéssel kell majd foglalatoskodnunk. Én barna rizsből készült rizibizivel ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept