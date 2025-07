Így védekezhetünk a dió legkellemetlenebb kártevője ellen

A kártevő a dió zöld burkát támadja meg, amelynek következményeként a termés gyakran idő előtt lehull, a burka pedig feketedik, rátapad a dió héjára, és gyakran penészedni kezd. Egy erős fertőzés során akár a termés felét is elpusztíthatja a légy.

Komoly veszélyben a diótermés – így védekezhetünk a kártevő ellen

Hogyan ismerhetjük fel a fertőzést?

A diótermés zöld héján apró, szúrásra utaló pontok jelennek meg, ahol a nőstény a petéit lerakta. Ezeken a pontokon keresztül különféle baktériumok is bejuthatnak, súlyosbítva a károsodást. A termések ilyenkor gyakran idő előtt potyognak le a fáról, a burok színe megváltozik, tapad a dióhoz, és gyakran elrothad.

Miért ilyen nehéz ellene védekezni?

A dióburok-fúrólégynek jelenleg nincs természetes ellensége hazánkban, és rendkívül gyorsan képes szaporodni. Ezért különösen fontos a megelőzés és a védekezés megfelelő időzítése.

A Nébih szakértői szerint kulcsfontosságú, hogy a lárvák ne kerüljenek a talajba – ehhez segíthet például a fák alatt használt fóliatakarás, valamint a fertőzött termések és burkok összegyűjtése és elégetése.

Mit javasol a szakember?

Both Gyula növényorvos szerint a védekezést már most meg kell kezdeni, hiszen a kártevő rajzása ezekben a hetekben, júliusban tetőzik. A legjobb módszer a csalianyaggal kombinált rovarölő szer alkalmazása, amit először most, majd ismételten augusztusban javasolt bevetni.

A dió feketedését ugyanakkor más tényezők is okozhatják, például hosszan tartó csapadékos időszakok. A szakember ezért a fák egészségének megőrzéséhez olajos-rezes lemosó permetezést is ajánl, amely hatékony lehet a lombozat védelmében.

A levelek komposztálása: csak óvatosan!

A diófa lehullott levelei komposztálhatók még akkor is, ha a dióburok-fúrólégy jelen volt a fán, de nagyon fontos betartani a megfelelő elővigyázatossági lépéseket. Ellenkező esetben a kártevő könnyen áttelelhet a komposztban, és a következő évben újra pusztítani kezdhet.

