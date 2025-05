Távoli országból jön a mostani dinnyék nagy része: sosem gondolnánk, honnan

Hagyományosan a dinnyét nyári gyümölcsként definiáljuk, de mint oly' sok minden mást, ezt is kapni évközben a boltokban és piacokon. Ha te is azok közé tartozol, akik nem bírnak várni a dinnyevásárlással, és az első leendő alkalommal le is csapnak rá, akkor nem árt tudni, mely távoli országból érkezik az ilyenkor kapható gyümölcs. Egyébként tudtad, hogy te magad is nevelhetsz dinnyét, még a balkonon is?

A jelenlegi dinnyekínálat java része Marokkóból érkezik

Igazából sokan nem is tudjuk, hogy a jelenleg is elérhető dinnyekínálat mögött milyen ország áll, azt azonban sejtjük, hogy nem magyar földről érkezett egyedeket kínálnak.

A már most elérhető dinnyék zöme ugyanis Marokkóból érkezik, ahol a dinnyetermesztésnek és fogyasztásnak óriási hagyománya van.

Ez a korai szezon egyénként körülbelül három hétig tart, majd jönnek a másfajta dinnyék.

Győr-Moson-Sopron vármegyében például jelenleg 1500 forint a marokkói dinnye kilója, ami betonkemény, nem kásás, és finomabb, mint a magyar – írja körbe a nyúli Tapsi Zöldséges tulajdonosa, Molnár Péter.

Állítása szerint vasárnap 80 darabot adott el a gyümölcsből, és a vásárlók nem is igazán nézik az árat.

Marokkó és a dinnyetermesztés

Ugyan a dobogó legfelső fokán évek óta Spanyolország áll, ami a dinnye exportot illeti, de a második helyre Marokkó zárkózott fel.

Ez az ország megelőzte Olaszországot, mert jobb áron tudja adni dinnyéjét, így 156,7 millió eurós bevétele lett, míg az olaszoknak csak 136,4 millió eurós.

A hazai termésre még egy kicsit várni kell. Tavaly 2-3 héttel korábban, június végén indult be itthon a szezon, és idén is hasonlóra lehet számítani.

Forrásunk volt.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: