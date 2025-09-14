A szakemberek szerint 8 olyan étkezési stílus létezik, ami meghosszabbítja az életet

Elérni a 70 éves kort kiváló fizikai egészségben, súlyos krónikus betegségek nélkül igenis lehetséges – legalábbis erre utal egy friss kutatás, amely nyolc különböző étrendet vizsgált, amelyek hozzájárulhatnak a hosszú élethez.

A kutatás a Nature Medicine folyóiratban jelent meg, és több évtizedes adatgyűjtésen alapul. A szakemberek több mint 100 ezer ember életmódját követték nyomon – a Nurses Health Study és a Health Professionals Follow-Up Study résztvevőit, akik 39 és 69 év közöttiek voltak. A cél az volt, hogy feltérképezzék, mely étkezési minták segíthetnek abban, hogy időskorban is jó egészségben élhessünk.

8 olyan étkezési stílus létezik, ami meghosszabbítja az életet

A kutatók nyolc különböző táplálkozási mintát hasonlítottak össze. És ezek bár több szinten is eltérőek,

mindegyik hozzájárulhat ahhoz, hogy hosszabb ideig maradjunk egészségesek.

Alternatív Egészséges Táplálkozási Index (AHEI)

Harvard-kutatók dolgozták ki ezt a móddszert, ami az ételeket azok egészségre gyakorolt hatása alapján pontozza. Előnyben részesíti a gyümölcsöket, a halat, a zöldségeket, a teljes kiőrlésű gabonát, a növényi fehérjéket, a hüvelyeseket, az olívaolajat, a mogyorót, valamint a repce- és kanolaolajat.

Alternatív Mediterrán Index (aMED)

Az 1995-ben bevezetett rendszer a mediterrán étrendhez kapcsolódik. Magas zöldség-, gyümölcs-, hüvelyes-, olajos mag- és halfogyasztást javasol, valamint mérsékelt mennyiségű alkoholt, édességet, tejterméket és feldolgozott vörös húst is lehet benne fogyasztani.

Táplálkozási Megközelítések a Magas Vérnyomás Ellen (DASH-diéta)

A DASH egy, kifejezetten a szív védelmére kifejlesztett étrend, amelyet a szívproblémákkal küzdők számára a legjobbnak tartanak.

Mediterrán–DASH Étrend a Neurodegeneráció Késleltetésére (MIND-diéta)

Antioxidánsokban gazdag étrend, amely kognitív előnyöket kínál. Jellemző ételei a zöldségek, a hüvelyesek, az olajos magvak, a sovány húsok, a csirke és az olívaolaj.

Egészséges, Növényi Alapú Étrend (hPDI)

Főként növényi alapú étrend: zöldségek, gyümölcsök, teljes kiőrlésű gabonák és hüvelyesek szerepelnek benne. Számos egészségügyi előnnyel járhat.

Bolygó-egészségügyi Táplálkozás (PHDI)

A tápanyagok (vas, kalcium, kálium, rost) hiányosságaira hívja fel a figyelmet, különösen az USA-ban tapasztalható hiányokra.

Empirikus Gyulladáskeltő Táplálkozási Minta (EDIP)

Azt vizsgálja, mennyire serkenti egy étrend a gyulladást előidéző molekulák termelődését. Kimutatható kapcsolatban áll olyan betegségekkel, mint a 2-es típusú cukorbetegség vagy az érelmeszesedés.

Empirikus Táplálkozási Index a Hiperinzulinémiára (EDIH)

Az inzulinszint szabályozására összpontosít: olyan étkezési szokásokat foglal magába, amelyek segíthetnek megelőzni, hogy a vérben túlzott mennyiségű inzulin halmozódjon fel.

Mit jelent mindez számunkra?

A kutatás üzenete világos: nincs egyetlen tökéletes étrend, amely mindenkire érvényes lenne.

Ehelyett többféle egészséges táplálkozási út létezik, amelyekből mindannyian kiválaszthatjuk a számunkra megfelelőbbet.

A közös nevező azonban egyértelmű: a sok zöldség, gyümölcs, teljes értékű gabona, hüvelyes, hal és jó minőségű olaj rendszeres fogyasztása hosszabb, egészségesebb életet alapozhat meg.

