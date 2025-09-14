A szakemberek szerint 8 olyan étkezési stílus létezik, ami meghosszabbítja az életet

A kutatás a Nature Medicine folyóiratban jelent meg, és több évtizedes adatgyűjtésen alapul. A szakemberek több mint 100 ezer ember életmódját követték nyomon – a Nurses Health Study és a Health Professionals Follow-Up Study résztvevőit, akik 39 és 69 év közöttiek voltak. A cél az volt, hogy feltérképezzék, mely étkezési minták segíthetnek abban, hogy időskorban is jó egészségben élhessünk.
A kutatók nyolc különböző táplálkozási mintát hasonlítottak össze. És ezek bár több szinten is eltérőek,
mindegyik hozzájárulhat ahhoz, hogy hosszabb ideig maradjunk egészségesek.
Alternatív Egészséges Táplálkozási Index (AHEI)
Harvard-kutatók dolgozták ki ezt a móddszert, ami az ételeket azok egészségre gyakorolt hatása alapján pontozza. Előnyben részesíti a gyümölcsöket, a halat, a zöldségeket, a teljes kiőrlésű gabonát, a növényi fehérjéket, a hüvelyeseket, az olívaolajat, a mogyorót, valamint a repce- és kanolaolajat.
Alternatív Mediterrán Index (aMED)
Az 1995-ben bevezetett rendszer a mediterrán étrendhez kapcsolódik. Magas zöldség-, gyümölcs-, hüvelyes-, olajos mag- és halfogyasztást javasol, valamint mérsékelt mennyiségű alkoholt, édességet, tejterméket és feldolgozott vörös húst is lehet benne fogyasztani.
Táplálkozási Megközelítések a Magas Vérnyomás Ellen (DASH-diéta)
A DASH egy, kifejezetten a szív védelmére kifejlesztett étrend, amelyet a szívproblémákkal küzdők számára a legjobbnak tartanak.
Mediterrán–DASH Étrend a Neurodegeneráció Késleltetésére (MIND-diéta)
Antioxidánsokban gazdag étrend, amely kognitív előnyöket kínál. Jellemző ételei a zöldségek, a hüvelyesek, az olajos magvak, a sovány húsok, a csirke és az olívaolaj.
Egészséges, Növényi Alapú Étrend (hPDI)
Főként növényi alapú étrend: zöldségek, gyümölcsök, teljes kiőrlésű gabonák és hüvelyesek szerepelnek benne. Számos egészségügyi előnnyel járhat.
Bolygó-egészségügyi Táplálkozás (PHDI)
A tápanyagok (vas, kalcium, kálium, rost) hiányosságaira hívja fel a figyelmet, különösen az USA-ban tapasztalható hiányokra.
Empirikus Gyulladáskeltő Táplálkozási Minta (EDIP)
Azt vizsgálja, mennyire serkenti egy étrend a gyulladást előidéző molekulák termelődését. Kimutatható kapcsolatban áll olyan betegségekkel, mint a 2-es típusú cukorbetegség vagy az érelmeszesedés.
Empirikus Táplálkozási Index a Hiperinzulinémiára (EDIH)
Az inzulinszint szabályozására összpontosít: olyan étkezési szokásokat foglal magába, amelyek segíthetnek megelőzni, hogy a vérben túlzott mennyiségű inzulin halmozódjon fel.
Mit jelent mindez számunkra?
A kutatás üzenete világos: nincs egyetlen tökéletes étrend, amely mindenkire érvényes lenne.
Ehelyett többféle egészséges táplálkozási út létezik, amelyekből mindannyian kiválaszthatjuk a számunkra megfelelőbbet.
A közös nevező azonban egyértelmű: a sok zöldség, gyümölcs, teljes értékű gabona, hüvelyes, hal és jó minőségű olaj rendszeres fogyasztása hosszabb, egészségesebb életet alapozhat meg.