Gasztro

2025.09.15.

Tükörtojás vagy Stefánia-vagdalt? Lássuk, mi a csillagjegyed szerencsehozó főzelékfeltéte

Nosalty profilképe Nosalty

Lássuk, a csillagjegye szerint ki mit pakol legszívesebben a kedvenc főzeléke tetejére!

Mi a kedvenc főzeléked? A zöldborsó biztosan sokaknál befutó, de játszik még a krumpli-, a lencse-, a bab- és a spenótfőzelék is. A finomfőzelék csak a keményvonalas rajongóknál kerül fel a dobogóra, pedig remekül el lehet készíteni, minőségi alapanyagokból. Na de mi az a feltét, amit a legjobban szeretsz a főzeléked tetején? Most kiderül, melyik receptet osztották neked a csillagok, horoszkópod alapján!

Kattints a kisképre, és nyílik is a galéria a főzelékfeltétekkel!

12 fotó

Főzelékeket is hoztunk, természetesen:

Hirdetés
Ez történik a testedben, ha rendszeresen eszel banánt

Legújabb receptek

frankfurti leves

Frankfurti leves majorannásan

A frankfurti leves általában egy tejfölös habarással készült leves, amelybe frankfurti virsli kerül, innen jön az étel elnevezése. Ehhez a leveshez, nem kell sok alapanyag, mégis ...

sült tészta

Yaki udon

Van az úgy, hogy megunnánk a szokásos tésztáinkat: a spagettit, a bolognait, vagy éppen a túrós csuszát. Ilyenkor jön jól egy kis konyhai kalandozás! A japánok egyik kedvenc „gyors ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Ideges nő laptoppal az ölében
Mentes

5 dolog, amit az igazán intelligens emberek egyszerűen utálnak

A magas IQ-val bírók gyakran más szabályok szerint működnek, mint amit a többség megszokott. Számukra sok olyan helyzet áll elő, amit mások élveznek, de ők csak kellemetlennek találják. Lássuk, mi az az 5 dolog, amit ezek az emberek gyakorlatilag elviselhetetlennek tartanak.

Még több cikk

Top Receptek

a-tokeletes-nokedli
galuska

A tökéletes nokedli

A magyarok kedvenc körete, az kétségtelenül a galuska vagy más néven nokedli. Liszt és tojás. Lényegében csak ezekre az összetevőkre van szükség, plusz a vízre és a sóra.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept