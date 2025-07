Bezár Budapest egyik kedvenc desszertezője: sokaknak hiányozni fog a smarni

Bezár a Császármorzsa, Budapest 11. kerületének kedvelt desszertlelő helye 4 évnyi sikeres működés után. Ez idő alatt 13 ezer tonna smarnit készítettek el.

Augusztusban még látogatható Budapest egyik nagykedvenc monofoodétterme (a pontos zárásról közösségi média oldalaikon adnak hírt), ami 2022 tavaszától várta vendégeit a különféle ízesítésű császármorzsákkal. Itt nem kötelező elem a mazsola sem, így mindenki saját szájízére variálhatja desszertjét.

A hely Facebook-bejegyzésében ez áll:

Búcsúzunk. Az egész Császármorzsa egy gimnáziumi osztálykiránduláson szerzett élményből indult, mikor az egyik osztálytársunk nagymamája császármorzsát csomagolt neki uzsonnára, ami nekünk az otthont és a szeretetet jelentette. Ez az érzés és a lelkesedésünk inspirált eleinte minket, csak tettük egyik lábunkat a másik után, nulla tapasztalattal, aztán azt vettük észre, hogy megnyitottunk. Most ugyanígy lassan formálódott a bezárás gondolata is. Változott a környezetünk, a terveink, aztán most már ott tartunk, hogy Éváék egy hónap múlva elköltöznek. Szóval ezt a posztot nem lehet tovább halogatni.