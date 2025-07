Sok gyümölcsfát gondozó kerttulajdonos azonnal kétségbe esik, amikor földre hullott, éretlen gyümölcsöt lát. Amellett, hogy ez nem mindig rossz ómen, az elhullott termést fel is használhatjuk.

Kisebb mértékben teljesen normális és természetes a földre hulló, éretlen gyümölcstermés. Az almafák például gyakorta lerázzák feleslegesnek mondható, még zöld szemeiket, elsősorban azért, hogy a maradék gyümölcs minél szebb, nagyobb és tápanyagban dúsabb legyen. A leesett, kemény és savanykás, zöld almák ne kerüljenek azonban a szemétdombra: hasznosítsuk őket az alábbi módokon.

Ne dobd ki a földre hullott almát: a kertben és konyhában is csodaszer

Miért esik le a termés egy része?

A terméshullást gyakrabban okozza aszályos, meleg, csapadékmentes időjárás vagy egy hirtelen hőhullámok okozta sokk, azonban olykor állhatnak mögötte bizonyos betegségek is. Ezért is fontos, hogy szemmel tartsuk a földre hullott gyümölcsöt: a szemek állapotából biztos képet kaphatunk a fánk egészségi állapotáról is.

Amennyiben a földön lévő almák rohadtak, kukacosak vagy gombásak, mindenképpen vegyük szemre alaposabban is a fánkat.

Az elhullott alma felhasználása

Az éretlen almák kemények, zöldek és fanyarabbak annál, hogy önmagukban fogyasztva élvezhetőek legyenek. Ez persze még nem jelenti azt, hogy rögtön meg kéne válnunk a termés be nem érett részétől.

Íme, a földre hullott, éretlen alma felhasználásának legjobb módjai:

Komposzt: kisebb darabokra vágva szórjuk a rétegek közé: feldarabolva hamarabb lebomlik és hozzájárul a komposzt gyorsabb beéréséhez magas nedvesség- és szervesanyag-tartalmával.

kisebb darabokra vágva szórjuk a rétegek közé: feldarabolva hamarabb lebomlik és hozzájárul a komposzt gyorsabb beéréséhez magas nedvesség- és szervesanyag-tartalmával. Takarmány: kis mennyiségben és más alapanyagokkal keverve állatoknak is adhatjuk az éretlen almát. A baromfik és sertések szívesen fogyasztják nyersen vagy főzve – az azonban fontos, hogy az állatoknak adott gyümölcs ne legyen se rohadt, se erjedt.

kis mennyiségben és más alapanyagokkal keverve állatoknak is adhatjuk az éretlen almát. A baromfik és sertések szívesen fogyasztják nyersen vagy főzve – az azonban fontos, hogy az állatoknak adott gyümölcs ne legyen se rohadt, se erjedt. Konyhai felhasználás: az éretlen alma természetes pektintartalma kifejezetten magas, amit felhasználhatunk lekvárok, dzsemek, szószok vagy szörpök sűrítésére. Kevés savanyú almát reszelve, párolva és cukrozva süteményekben, palacsintában is hasznosíthatunk.

