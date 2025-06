8 új hely, ahol ínycsiklandó fagylaltokkal hűsölhetünk Budapesten és vidéken

Körbenéztünk, merre nyíltak Budapesten és az országban új fagylaltozók, nyitottak-e új egységet már meglévők, vagy épp bővítették-e a kínálatukat fagylalttal a már jól ismert és közkedvelt helyek.

Kő fagyi? - Budapest

A nyár egyik jó híre, hogy a pestieknek már nemhogy Mindszentkállára nem kell elzarándokolniuk, ha a Kő Fagyi? hűsítő finomságaira fáj a foguk, de még Budára sem kell átmenniük emiatt. Öt hosszú év után végre egy pesti egységgel erősítenek, méghozzá nem máshol, mint Rákóczi tér és a Bacsó Béla utca sarkán nyitották meg a fagyiimádók új törzshelyét. Még a kígyózó sort is megéri kivárni, hiszen olyan egyedi gombócokat mérnek itt, mint a bodza vagy a rumos-fügés tejszín.

Minus11 - Budapest

Tovább bővült az Artizán birodalma, de nem ám egy, hanem egyből három egységgel. Sokan a város egyik legjobb fagylaltozójaként tartották számon a Máriamentén működő Minus11-t. Annak ellenére, hogy egy második üzletet is nyitottak a Római-parton, hat év után mégis úgy tűnt, hogy vége a Minus11 sikersztorijának...ám egy mesebeli csavarnak köszönhetően az Artizán csapata írja tovább a történetet. Ráadásul a két meglévő fagyizón túl egy harmadik helyen is élvezheted a hűsítő finomságokat:

az Artizán egykori Bécsi úti egységébe költözött be a Mamie cukrászda, ahol klasszikus magyar és francia cukrászat remekei mellett az ominózus fagylaltokat is meg lehet kóstolni.

Chez Dodo - Budapest

Gondolkoztál már azon, milyenek lennének a Chez Dodo macaronjai üdítő nyári finomságok formájában? Szerencsére nem kell túlságosan megerőltetned magad, hiszen mostantól már a nyár minden napján elcsábulhatsz egy Chez Dodo fagyira. A fagylaltpultban a macaronkínálatból már jól ismert nevekkel találkozhatsz: Esmé például egy pisztácia-málna fagyi, Petit Prince pedig az eper, rózsa és mandula találkozásából született.

SALT Bakery - Budapest

Nyitott vagy a gasztronómiai felfedezésekre? Akkor irány a SALT Bakery! A Michelin-csillagos SALT étterem pékségében ugyanis idén nyáron egy nem épp klasszikus fagylalttal rukkoltak elő: sóskafagyit kóstolhatsz náluk!

A sóska mellett olívaolaj, Maldon só, fenyőrügy került a rendhagyó fagylaltba, amit brownie-cookie-val tetéznek az extra ropogósságért.

Croi – Bakery, Brunch, Cafe - Budapest

Egy kiadós brunch zárásáért, de akár csak egy fagyiért is beugorhatsz a Croiba, ahol a pultban olyan frissítő gyümis ízek mellett, mint a mangó és málna, természetesen az elmúlt időszak nagy kedvencét, a pisztáciát is megtalálod. Apropó, fagyipult. Érdemes ezt is megcsodálni, mivel egy Red Dot Design díjas darabról van szó.

Masni Fagyizó – Győr

A ménfőcsanaki Lufi által készített kézműves fagylaltokkal nyílt meg a Masni Fagyizó Győrben. A minőség garantált, hiszen a Lufi fagyizó tulajdonosa, Felsődiósi István 2023-ban megnyerte a Gelato Festival World Masters magyar selejtezőjét.

Mákos Guba – Mosonmagyaróvár

A Mákos Guba étterem megnyitotta fagyizóját, így ebéd vagy vacsora után rögtön jöhet a hűsítő desszert.

A klasszikus csokis, gyümölcsös variációk mellett pedig merészebb ízekkel várják azokat, akik kipróbálnának valami újdonságot.

Mákos guba fagyizó Mákos guba fagyizó

Il Bruno Gelato – Szeged

Az Il Bruno Gelato Budapesten már két helyszínen is bizonyított, így ideje volt, hogy egy új várost is meghódítsanak olasz fagylaltjaikkal. A tulajdonos nem mástól, mint az olasz Fabio Marconi fagylaltmestertől sajátította el az autentikus olasz gelato készítésének fortélyait, de ennél többet is kínál az Il Bruno. A tulajdonos célja, hogy ne csak pár gombóc fagylaltot kapjanak a vendégek a pénzükért, hanem igazi élményt, amit a figyelmes vendéglátás és barátságos atmoszféra koronáz meg.

Címlapkép: Chez Dodo

Ha tetszett ez a cikk, nézd meg legújabb videóinkat is, a legfrissebb tartalmainkért pedig lájkolj minket a Facebookon, és kövess az Instagramon, a Viberen, a TikTokon vagy a YouTube-on!

Olvass további izgalmas cikkeket és interjúkat az oldalról: