Lehet, hogy a banán héja védi a gyümölcsöt, de ez nem jelenti azt, hogy tiszta is lenne. Sőt!

Kevesen tudnak róla, de a banán héján könnyen megtelepedhetnek baktériumok, növényvédőszer-maradványok, por, sőt, akár muslicatojások is. Igen, jól olvasta mindenki: ezek az apró rovarok szívesen rakják le a tojásaikat a banán héjára, és onnan akár a konyhánkban is kikelhetnek.

Jobb bele sem gondolni, de ezért kellene mindig megmosni a banánt evés előtt

Ha rendszeresen tartunk otthon banánt – például smoothie-khoz vagy csak nassolnivalónak –, könnyen lehet, hogy észrevétlenül mi magunk csalogatjuk be a muslicákat az otthonunkba. A banán különösen vonzó számukra, és ha a fürt a pulton érik, tökéletes környezetet biztosítunk a tojások kikeléséhez. Amint rájövünk, honnan ered a gond, és megtesszük az egyszerű megelőző lépéseket, ezek a bosszantó kis rovarok hamar eltűnhetnek a konyhánkból.

Miért érdemes megmosnunk a banánt?

A legtöbben csak azokat a gyümölcsöket mossuk meg, amelyeket héjastul fogyasztunk – például az almát vagy a bogyós gyümölcsöket. Pedig a banán héjának sem kellene kivételnek lennie. Még ha nem is esszük meg (bár érdekesség, hogy ehető), a rajta lévő szennyeződések könnyen továbbterjedhetnek: ha a héjat a konyhapultra tesszük, vagy késsel vágjuk be a gyümölcsöt, a baktériumok átkerülhetnek a belsejébe is.

A banánhéjon por, kórokozó baktériumok és növényvédőszer-maradványok is lehetnek, amelyek élelmiszer-eredetű fertőzéseket, például Listeria, Salmonella vagy E. coli fertőzést okozhatnak. Ugyanezért érdemes más héjas terméseket is megmosnunk – például az avokádót, a dinnyét vagy a tököt –, hogy a külső felület szennyeződései ne kerüljenek át az ehető részre.

Hogyan mossuk meg helyesen a banánt?

Szerencsére ez nem bonyolult feladat. Tartsuk a banánt hűvös, folyó víz alá legalább 30 másodpercig, és figyeljünk a szárak környékére is, ahol könnyen megbújhat a por vagy a muslicatojás. Ezután töröljük szárazra tiszta konyharuhával vagy papírtörlővel.

Ha még alaposabban szeretnénk megtisztítani – különösen akkor, ha a héját is meg akarjuk kóstolni –, készíthetünk ecetes oldatot: egy rész fehér ecetet keverjünk négy rész vízhez.

Ebbe néhány percre beáztathatjuk a banánokat, vagy permetezhetjük is az oldatot rájuk, majd öblítsük le őket friss, hűvös vízzel, és töröljük szárazra.

Pár perc extra odafigyeléssel nemcsak tisztább, hanem biztonságosabb banánt fogyaszthatunk – és talán örökre búcsút inthetünk a muslicáknak is a konyhánkban.

Forrásunk volt.