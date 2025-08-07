A datolya és a banán is azok közé a „nassolnivalók" közé tartozik, melyeket szívesen fogyasztunk, ha két főétkezés között megéhezünk. Mindkettő káliumban gazdag, jó rostforrás és még a vércukorszintünknek is jót tesz, ha mértékkel fogyasztjuk bármelyiket. Na, de vajon melyik az, amelyik jobb barátja a vércukorszintnek?

A banán és a datolya is kedvelt gyümölcs édes ízük, sokoldalú felhasználhatóságuk és magas rosttartalmuk miatt. Emellett káliumban is bővelkednek, de kérdés, hogy melyik jobb az egészségünk számára?

Banán vagy datolya? Itt a válasz, melyik gyümölcs jobb a vércukorszintnek

A banán vagy a datolya jobb, ha a vércukorszintünkről van szó?

A banán gyorsan felszívódó, biztos energiaforrás, amiben körülbelül 18 gramm cukor van, míg a datolyában ennél kicsit több, körülbelül 20-25 gramm.

Ennek ellenére a datolyának (aszalt) alacsonyabb a glikémiás indexe, ami azt jelenti, hogy lassabban juttatja a cukrot a véráramba, viszont ha megvizsgáljuk a banán esetét, akkor hiába az alacsonyabb értéke a datolyának.

A banán, pláne ha egy kissé zöld egyedről van szó, enyhe hatással van a vércukorszintre, így ez jobb választás, ha vércukorszint stabilizálása a cél.

Emellett táplálja a bélbaktériumokat, mert tele van rezisztens keményítővel, amivel egyben lassítja a cukor felszívódását, és így még inkább a kedvező hatást fejt ki a vércukorszintre, mint az aszalt datolya.

Receptajánló:

A datolya javára írható, hogy kicsivel több rostot tartalmaz, mert 100 grammja 3-4 gramm rostot tartalmaz, míg egy banán rosttartalma 2 gramm körül mozog.

Emiatt a datolya remek választás az emésztés támogatására, a szív egészségére és a hosszú távú vércukorszint stabilizálására. Azonban ha a banánból éretlenebb darabot választunk (enyhén zöldes), akkor jobb választásnak bizonyul, mint a datolya, ha a vércukorszint stabilizálása a cél.

Káliumban sem szerénykednek

Ha a káliumtartalmát versenyeztetnénk a banánnak és a datolyának, akkor egyértelműen a banán lenne a nyertes, hiszen egy közepes banán 375 mg-ot tartalmaz, míg egy adag datolya (4-5 szem) 260 mg káliumot rejt. A kálium elengedhetetlen a szív egészségéhez, az izomműködéshez és a vérnyomás szabályozásához.

Forrásunk volt.