A Balatoni Turizmus Szövetség az internetes értékékelések alapján összeállította a Balaton legjobb fagyizóinak listáját. Ez a lista így a vendégek kedvenceit mutatja meg. Lássuk, kik kerültek a legjobbak közé!

2025 legjobb balatoni cukrászdáiról már korábban adtunk hírt, most pedig jöjjenek a legjobb fagyizók, amik hazánk legnagyobb tava körül találhatóak.

Ezek lettek a Balaton legjobb fagyizói a netes értékelések alapján forrás

Elsősorban a Google és más ismert platformokon található értékelések alapján született meg a lista, amit a Balatoni Turisztikai Szövetség állított össze.

A lista élén a mindszentkállai Kő fagyi? áll, őt követi a sorban a balatonfüredi Bagaméri, ami idén a Magyar Cukrász Ipartestület versenyén elnyerte az év fagylaltozója címet.

Helyet kapott a legjobbak között a Promenád Kávéház Balatongyörökről, ahol a Vatikán fagylaltját is megkóstolhatjuk, illetve a gyenesdiási Bringatanya Fagyizó. Utóbbi hely Somogyi Renáta 2023-ban bronzérmet szerzett a Fagylalt Európa-bajnokságon.

Szintén jól szerepelt a Balatonalmádiban található Amaretto, a veszprémi Füge Fagyiudvar és Kávézó, ami idén a Balaton fagyija versenyt is megnyerte, és 4,8-as értékelése van 457 vélemény alapján.

A Szövetség szerint az értékelések nem csak visszajelzést jelentenek a fagyizók számára, hanem jelentős árbevétel-növekedést is hoznak.

A vélemények nemcsak a fogyasztók bizalmát növelik, hanem közvetlenül befolyásolják a digitális láthatóságot is – mondta Fekete Tamás, a szövetség elnöke.



Hiszen a pozitív értékelések javítják a keresési eredményeket, és a Google előre fogja sorolni őket a találatók listáján. A Szövetség arra biztatja a nyaralókat, hogy írjanak véleményt, ha egy hellyel elégedettek voltak, és segítség ezzel azokat, akik kiemelkedőt alkotnak a Balatonon.

