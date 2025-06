5 autós pihenőhely, ahol házias konyhával lakhattok jól két kocsikázás között

Aki töltött már hosszabb időt autóban ülve, az azt is tudja, néha nincs jobb, mint megállni, kinyújtóztatni kicsit a tagjainkat, és harapni valamit egy autós pihenőhelyen. Szünetet tartani egy ilyen autópálya menti egységben hangulatos, nosztalgikus, és az utat is jobban esik folytatni utána. Ha az egyre erősödő hőségben útra kelnétek, mutatunk öt helyet, ahol nyugodtan megállhattok, ha már unjátok a kilométereket.

M7Bistro – Székesfehérvár

Erőt gyűjtenél úton a Balaton felé? Vagy épp ellenkezőleg, kipihennéd valahol a dugóban araszolás fáradalmait? A székesfehérvári M7Bistro olyan hely, ahova reggeltől bármikor betérhetünk.

A korán érkezőknek van péksüti és tojásételek, az útközben ebédszünetet tartók pedig levesek, frissensültek és készételek közül válogathatnak.

Éhesen utazni nem jó, és ha nem akartok az úti szendvicsekből falatozni, jó tudni, hogy vannak egyéb opcióitok is. Ebéd után egy kávé, és már indulhattok is.

M7Bistro forrás

M7Bistro

M7-es autópálya, fehérvári pihenő

Nyitvatartás: hétfő-szombat 7.00-19.00, vasárnap 7.00-15.00

Paprika Csárda

Egy gyors szünet a hosszú úton, egy pohár röpke kávé és egy szigorúan kívülről befelé haladva elfogyasztott kakaós csiga néha felér egy lakomával, főleg, ha már unjuk az ücsörgést a volán mögött. Viszont néha ezek a kis útmenti piknikek sem elegendőek, és a vándor vágyik egy tál meleg ételre, terített asztalra, késre és villára, amik lehetőleg nem műanyagból készültek. A hegyeshalmi Paprika Csárda épp ezzel várja az útonlevőket.

Mindig van séfajánlat, de készítenek túrós csuszát, húslevest velőscsonttal, ropogós csülköt és isteni palacsintát is.

Egyébként is jó ötlet betérni hozzájuk, de ha házias, meleg ízekre vágytok a hosszú út után, akkor egyenesen életmentő lehet.

Paprika Csárda via

Paprika Csárda

Hegyeshalom, Miklóshalmi út 1.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 7.00-23.00

Pauza Babati

Az M3-as autópálya 32-es kilométerszelvényénél található Pauza Babati, Gödöllő közelében tökéletes menedék, ha házias, magyaros ízekkel szeretnétek enyhíteni az utazás fáradalmait. Babgulyás? Cigánypecsenye? Egy kis nyújtózás? Mindegyikre van lehetőség. Az adagok ráadásul bőségesek, a kiszolgálás pedig nagyon udvarias. Egyszerű, hangulatos, mindent tud, amit egy ilyen helynek tudnia kell, nem fog csalódást okozni.

Pauza Babati

Gödöllő, Babati pihenő

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 8.00-18.00, péntek 8.00-20.00, szombat-vasárnap 8.00-18.00

Héliosz – 3

A Héliosz tepertős pogácsájáról számos legendát volt szerencsém hallani, mígnem az egyik barátom kóstolót hozott belőle. Rá kellett jöjjek, hogy a legendák igaznak bizonyultak, ez a tepertős pogácsa több, mint isteni. De nem csak ezért javaslom, hogy az M3-as autópályán járva-kelve, ha egy kis szünetre vágynátok, itt álljatok meg.

Akadnak olyan klasszikusok, mint a már emlegetett pogácsa, vagy a divatból soha ki nem menő rántott húsos szendvics, de melegételt is kínálnak.

Házias fogások ezek, mindig van leves, pörkölt, frissen sült, és általában valamiféle tésztaétel is. (És most háromra mindenki gondoljon egy kiadós káposztás cvekedlire.) Az autópálya mindkét oldalán van egységük, szóval Nyíregyházáról jövet-menet (is) jó ötlet itt megállni. Ha fáradtak vagyunk, mindenképp, de ha nem, akkor is.

Héliosz-3

M3-as autópálya 67-es kilométer

Nyitvatartás: hétfő-péntek 5.00-20.00, szombat-vasárnap 7.00-20.00

Szekér Csárda

Előfordul, hogy egy rövid szünet önmagában nem elég, és valódi pihenésre van szükségünk. A Szekér Csárdában nemcsak finom ételekkel várnak minket, hiszen az étterem mellett hotel is üzemel náluk, úgyhogy akár egy jó alvás is belefér. Ami az ételeket illeti, bölcsen, viszonylag szűk étlappal dolgoznak, vannak klasszikus, házias, és könnyedebb fogások is.

A gulyás és a tyúkhúsleves mellett elfér a csirkés cézársaláta, a paradicsomos-mozzarellás spagetti mellett pedig a friss lecsó sült debrecenivel.

Ha hosszabb útra indultatok, töltsetek itt egy kellemes estét vagy délutánt, esetleg egy egész napot, és induljatok tovább újult erővel.

Szekér Csárda

M1-es autópálya Óbarok pihenőhely

Címlapkép: Simon Gábor / Nosalty

