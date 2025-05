5 hely, ha a szabadban grilleznél vagy bográcsoznál, de nincs kerted

Napestig lehetne sorolni, hogy miért várjuk a nyarat, a szabadtéri sütés-főzés pedig még ezen a hosszú listán is dobogós helyen szerepelne. A bográcsban főtt finomságok, a grillen piruló húsok, zöldségek... már attól kisüt a Nap, hogy rágondolunk. Akinek nincs kertje, külön bejáratú bográcsozója, az se izguljon, most mutatunk öt opciót, ahol adottak a körülmények egy kis grillezéshez, bográcsozáshoz a nyári nap alatt.

Az egyik kedvencünk a Római-parton – Két Rombusz

Egy romkocsma, ahol komolyan veszik a lazítást, és még függőágyaik is vannak. Ezen felül pedig a Két rombuszban minden adott, hogy süssünk-főzzünk, ha épp úgy hozza kedvünk. És hogy mit kínálnak?

Van tíz bográcsozóhely, hat grillkocsi, ráadásul bérleti díjat sem kell fizetnünk, a kikötés annyi, hogy italt nem vihetünk be, azt helyben kell vásárolni. Cserébe viszont kapunk minden mást.

Kisebb konyhai eszközöket érdemes magunkkal vinni, már csak azért is, mert ki-ki szereti a saját kiskését, vágódeszkáját használni, teljesen jogosan. Foglalás telefonon, érdemes időben kapcsolni, mert nagyon népszerűek, és minél jobb az idő, annál többen vannak. Készítsétek a pácolt húsokat, izzítsátok a parazsat, aztán indulhat a grilles ki-mit tud!

Két Rombusz via

Két Rombusz

Budapest, Római part 45.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 14.00-23.00, szombat 11.00-23.00, vasárnap 11.00-21.00



Csak egy ugrás a Margit-szigettől – Budapest Garden

Egy jól elkészített gulyásleves, pörkölt, slambuc, vagy épp chili con carne mindenhogy finom, még akkor is, ha egy szobai kisrezsón készül. De leszögezhetjük, hogy amikor ezeket az ételeket bográcsban készítjük, akkor új szintre emelkednek bennük az ízek. A lassú főzés, a nyílt tűz, a szabad levegő, ezek mind hozzájárulnak, és azt gyanítom, a baráti beszélgetés a tűz körül, a nevetés is hozzáteszi a magáét.

A Budapest Gardenben online tudtok bográcsot foglalni, ők biztosítják az állványt, a gázpalackot, a gázzsámolyt, a fakanalat, a merőkanalat, vizet a főzéshez, evőeszközt, tányért és egy 30l-es bográcsot.

Akik grilleznének, itt azok is megtalálják a helyüket, ugyanilyen paraméterekkel. Csak Ti hozzátok az alapanyagokat, az egyéb konyhai eszközöket, és a jó hangulatot. Két kattintás az egész, és már indulhat is a bográcsos buli.

Budapest Garden via

Budapest Garden

Budapest, Árpád fejedelem útja 125.

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 14.00 – 23.00, péntek 14.00-01.00, szombat 10.00-01.00, vasárnap 10.00-23.00

Amit ugyanúgy imádunk, bárhol legyen is – Dürer Kert

A Dürer Kert nem rég Újbudára költözött a Városliget mellől, és mi most is ugyanúgy szeretjük, legyen szó akár szabadtári meccsnézésről, koncertekről, Tilos maratonról, vagy szabadtéri együtt főzésről. Grill és bogrács bérlésére is van itt lehetőség, sőt, most kapaszkodjatok, még nyársalni is lehet.

A kérésük csak annyi, hogy az alapanyagokat előkészített állapotban vigyük oda, mert az előkészítéshez nem tudnak helyiséget biztosítani.

A bérleti díj 12000 Ft/alkalom, ötórás intervallumra, de minden fontosabb részletet megtaláltok a Dürer honlapján. Csapjatok le egy jó helyre, és érezzétek jól magatokat.

Dürer Kert via

Dürer Kert

Budapest, Öböl utca 1.

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 16.00-02.00, péntek-szombat 16.00-03.00, vasárnap 12.00-0.00

Süssünk-főzzünk a tóparton – irány a Naplás-tó!

A szabadban sütni-főzni jó, ugyanezt a vízparton csinálni pedig már prémium szint. Na, akkor irány a XVI. kerület, és a Cinkota mellett található Naplás-tó.

A tó mellett húzódó cinkotai kiserdő tanösvénye mentén számos tűzrakóhelyet találni, bográcsozni, rácson sütni, nyársalni egyaránt simán lehet.

Értelemszerűen itt nem tudják biztosítani nektek az eszközöket, viszont a tó partján van egy kis büfé, ha megszomjaznátok. Egy klassz kis kirándulás, és nagyon messzire sem kell mennetek, hogy jól érezhessétek magatokat.

A kézműves sörök szerelmeseinek – Fehér Nyúl Brewery

Az egyik kedvenc hazai sörfőzdénk egysége a Soroksári úton található, tömegközlekedéssel, biciklivel is nagyon könnyen megközelíthető, így nyári kikapcsolódáshoz csak ajánlani tudjuk. Annál is inkább, mert itt nem csak a söreiket kóstolhatjuk meg, de mellé még sütögethetünk is.

Az alapanyagokat persze itt is a vendégeknek kell vinni, viszont minden eszközt biztosítanak a grillezéshez, ráadásul nem is akármilyen környezetben.

A grillbérlés díja 7500 Ft. Koccintsatok, izzítsátok a parazsat, és induljon a nyár!

Fehér Nyúl Brewery via

Fehér Nyúl Brewery

Budapest, Soroksári út 110.



Ha tetszett ez a cikk, nézd meg legújabb videóinkat is, a legfrissebb tartalmainkért pedig lájkolj minket a Facebookon, és kövess az Instagramon, a Viberen, a TikTokon vagy a YouTube-on!

Címlapkép: Getty

Étteremajánlóban nincs hiány nálunk: