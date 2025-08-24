Család

2025.08.24.

Az elbocsájtások és a sok milliárdos veszteség ellenére is marad az árrésstop

A kormány tartja az árrésstopot, a boltosok viszont elégedetlenek: sok milliárdos havi veszteség és egyre több cégnél jelentkező létszámcsökkentés kíséri a döntést.

Már hat hónapja maximum 10 százalékkal kérhetnek többet a nagyobb üzletláncok a beszerzési árnál, mégis tovább drágult a cukor, csirkemell és a vaj, május óta pedig megint folyamatosan növekedik az infláció - írja a Telex.

Ezen felül sajnos a vetőmag és a műtrágya is egyre drágább, így az árréstop nem oldja meg a problémákat - mondta el Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára.

Az árrésstoppot ennek ellenére ismét meghosszabbították

Az árrésstop augusztus végén járt volna le, a Nemzetgazdasági Minisztérium viszont az RTL-nek azt írta, addig tartják fenn, amíg az „szükséges és indokolt”.

Az egyes élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó kötelező árréstop havonta 13 milliárd forintnyi veszteséget okoz a boltosoknak.

  • A veszteségek miatt rengeteg cégnél létszámstop van,
  • sőt, további létszámcsökkentés is várható,
  • ezen kívül bolti akciókból sincs annyi, mint régen.

Ezzel szemben Orbán Viktor szerint az árréstop meghosszabbítása elengedhetetlen, hiszen ezzel harcolnak az indokolatlan áremelkedések ellen.

Forrásunk volt.

