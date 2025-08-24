Az elbocsájtások és a sok milliárdos veszteség ellenére is marad az árrésstop

Már hat hónapja maximum 10 százalékkal kérhetnek többet a nagyobb üzletláncok a beszerzési árnál, mégis tovább drágult a cukor, csirkemell és a vaj, május óta pedig megint folyamatosan növekedik az infláció - írja a Telex.
Ezen felül sajnos a vetőmag és a műtrágya is egyre drágább, így az árréstop nem oldja meg a problémákat - mondta el Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára.
Az árrésstoppot ennek ellenére ismét meghosszabbították
Az árrésstop augusztus végén járt volna le, a Nemzetgazdasági Minisztérium viszont az RTL-nek azt írta, addig tartják fenn, amíg az „szükséges és indokolt”.
Az egyes élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó kötelező árréstop havonta 13 milliárd forintnyi veszteséget okoz a boltosoknak.
- A veszteségek miatt rengeteg cégnél létszámstop van,
- sőt, további létszámcsökkentés is várható,
- ezen kívül bolti akciókból sincs annyi, mint régen.
Ezzel szemben Orbán Viktor szerint az árréstop meghosszabbítása elengedhetetlen, hiszen ezzel harcolnak az indokolatlan áremelkedések ellen.