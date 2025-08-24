Az elbocsájtások és a sok milliárdos veszteség ellenére is marad az árrésstop

A kormány tartja az árrésstopot, a boltosok viszont elégedetlenek: sok milliárdos havi veszteség és egyre több cégnél jelentkező létszámcsökkentés kíséri a döntést.

Már hat hónapja maximum 10 százalékkal kérhetnek többet a nagyobb üzletláncok a beszerzési árnál, mégis tovább drágult a cukor, csirkemell és a vaj, május óta pedig megint folyamatosan növekedik az infláció - írja a Telex.

Ezen felül sajnos a vetőmag és a műtrágya is egyre drágább, így az árréstop nem oldja meg a problémákat - mondta el Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára.

Az árrésstoppot ennek ellenére ismét meghosszabbították

Az árrésstop augusztus végén járt volna le, a Nemzetgazdasági Minisztérium viszont az RTL-nek azt írta, addig tartják fenn, amíg az „szükséges és indokolt”.

Az egyes élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó kötelező árréstop havonta 13 milliárd forintnyi veszteséget okoz a boltosoknak.

A veszteségek miatt rengeteg cégnél létszámstop van,

van, sőt, további létszámcsökkentés is várható,

is várható, ezen kívül bolti akciókból sincs annyi, mint régen.

Ezzel szemben Orbán Viktor szerint az árréstop meghosszabbítása elengedhetetlen, hiszen ezzel harcolnak az indokolatlan áremelkedések ellen.

