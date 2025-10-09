Több ezer forinttal olcsóbb most az ALDI-ban a téli immunerősítés záloga

A téli hónapokban, akárhogy is igyekszünk, nehéz elkerülni a betegségeket. Bár teljesen nem zárhatjuk k, hogy érintkezzünk a kórokozókkal, annak érdekében, hogy ne verjenek le a lábunkról, érdemes felvértezni szervezetünket ellenük a táplálkozásunkkal. Egy smoothie formájában egy csapásra gondoskodhatunk arról, hogy a lehető legtöbb vitamint és ásványi anyagot vigyük be. Az ALDI-ban ráadásul most kedvezőbb áron juthatunk hozzá a praktikus smoothie-készítőhöz.

2000 Ft kedvezménnyel kapható az ALDI-ban a smoothie-készítő

Október 9-től 2000 Ft kedvezménnyel, 14 990 Ft helyett 12 990 Ft-ért vásárolhatunk Ambiano márkájú smoothie-készítőt.

Az 1000 wattos készülékhez két BPA-mentes műanyagból készült palack tartozik, melyek űrtartalma 600, illetve 800 ml. A három különböző fedél és a palackok is moshatóak mosogatógépben, így könnyen tisztántartható a smoothie-készítő. Ha a minőséggel kapcsolatban kételyek merülnének fel benned, jó hír, hogy 3 év garancia van a készülékre.

Jelenleg 12 990 Ft-ért vásárolhatunk Ambiano márkájú smoothie-készítőt

Mire lesz szükséged az immunerősítő smoothie-hoz?

Friss vagy mélyfagyasztott gyümölcs és/vagy zöldségek: barack, dinnye, banán, bogyós gyümölcsök, trópusi gyümölcsök, spenót... a sor szinte végtelen, kedved szerint variálhatod és párosíthatod a hozzávalókat. Előtte azonban mosd meg, és ha kell, hámozd meg, és darabold fel a gyümölcsöt!

Kevés víz vagy jégkocka: hogy ne legyen annyira tömény.

Édesíteni nem is kell, hiszen a gyümölcsök adják meg a smoothie édességét. Szükség esetén datolyával és más aszalt gyümölcsökkel ízesítheted.

Egy jól funkcionáló smoothie-készítő, ami akár a jégkockával is elboldogul.

Ha még laktatóbb smoothie-t szeretnél, szórhatsz bele magvakat (len-, szezám-, napraforgó-, tökmagot stb.), vagy akár zab-, búzakorpát, esetleg apró szemű zabpelyhet is (ekkor érdemes kicsit várni, hogy ezek megszívják magukat).

A zabkorpa és -pehely plusz előnye, hogy rendszeres fogyasztása hozzájárul a koleszterinszint csökkentéséhez (ha ez nálad problémás lenne), laktat (kevesebbet fogsz utána nassolni), és még az emésztésedet is rendezi.

