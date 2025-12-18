Karácsony

2025.12.18.

Ne edd meg! Rákkeltő anyag került az Auchan fűszerébe

Nosalty profilképe Nosalty

Az Auchan Magyarország Kereskedelmi Kft. az 'Auchan Kedvenc tárkony' megnevezésű, 6 grammos morzsolt fűszerük fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során határértéket meghaladó PAH-tartalom került kimutatásra.

Az Auchan Magyarország Kereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Auchan fűszer/ illusztráció
Ne edd meg! Rákkeltő anyag került az Auchan fűszerébe
forrás

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Auchan Kedvenc tárkony morzsolt 6 g

Minőségmegőrzési idő: 2027/03/12

Tételazonosító: L1009252

Forgalmazó: Auchan Magyarország Kereskedelmi Kft.

Gyártó: Thymos Spol sro. (Szlovákia)

Termékvisszahívás oka: határérték feletti PAH (Policiklikus aromás szénhidrogén) tartalom.

A PAH-ok (policiklusos aromás szénhidrogének) több módon is bejuthatnak az élelmiszerekbe, főleg a magas hőmérsékletű feldolgozás, mint a füstölés, szárítás során keletkeznek, környezeti szennyezés következtében különösen halakban és halászati termékekben is előfordulhatnak, valamint szennyezett csomagolásból is átjuthatnak az élelmiszerbe. A policiklusos aromás szénhidrogén vegyületek egyes csoportjai rákkeltő hatásúak, egy részének a magzatot és az immunrendszert károsító, továbbá irritáló és allergizáló hatása van.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

rakott krumpli

Vegán krumplirakottas magyarosan

Vannak olyan ételek, amelyekről elsőre nem gondolnánk, hogy el lehet őket készíteni vegán formában, pláne, úgy, hogy alig lehessen észrevenni a különbséget. Mi a rakott krumplit is ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Szilvával töltött csirkerolád diómorzsás bundában
Karácsony

Kevés az időd? Mutatjuk az 5 leggyorsabb karácsonyi főételt

Egészben sült pulyka, így-így panírozott, majd olajban kisütött húsok és halak, halászlé, töltött káposzta? Finoman szólva sem időspórolós, kapkodva összedobható karácsonyi főételek. Mutatunk pár receptet inkább, amelyek bizonyítják, hogy nem minden fogás időigényes és őrületesen pepecselős, ami karácsonyi.

Nosalty

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

klasszikus-hagyomanyos-bejgli
bejgli

Klasszikus hagyományos bejgli

Ez egy mennyei bejgli, egy igazi hungarikum! Karácsonykor nem hiányozhat az ünnepi asztalról! Hosszú - már évtizedekben mérhető - idő óta így készítem....mi nem szeretjük a hatalmas, ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept