Ne edd meg! Rákkeltő anyag került az Auchan fűszerébe

Az Auchan Magyarország Kereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Auchan Kedvenc tárkony morzsolt 6 g

Minőségmegőrzési idő: 2027/03/12

Tételazonosító: L1009252

Forgalmazó: Auchan Magyarország Kereskedelmi Kft.

Gyártó: Thymos Spol sro. (Szlovákia)

Termékvisszahívás oka: határérték feletti PAH (Policiklikus aromás szénhidrogén) tartalom.

A PAH-ok (policiklusos aromás szénhidrogének) több módon is bejuthatnak az élelmiszerekbe, főleg a magas hőmérsékletű feldolgozás, mint a füstölés, szárítás során keletkeznek, környezeti szennyezés következtében különösen halakban és halászati termékekben is előfordulhatnak, valamint szennyezett csomagolásból is átjuthatnak az élelmiszerbe. A policiklusos aromás szénhidrogén vegyületek egyes csoportjai rákkeltő hatásúak, egy részének a magzatot és az immunrendszert károsító, továbbá irritáló és allergizáló hatása van.

