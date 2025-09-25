Megduplázhatja nyugdíjas élelmiszer-utalványa értékét, aki az ALDI-ban vásárol

Az ALDI Magyarország további kedvezményekkel csábítja a vásárlókat, melyeknek köszönhetően a 30 000 ft-os nyugdíjas élelmiszer-utalványok értéke akár meg is duplázható. Ráadásul szeptember 24-től olyan alapvető élelmiszerek árát csökkentik tartósan, mint a friss húsok és tejtermékek. A kuponokkal együtt így akár 45%-os kedvezmény is elérhető.

Az ALDI újabb intézkedéssel növeli a nyugdíjas élelmiszer-utalvány értékét, egyúttal tartósan csökkenti mintegy 40 közkedvelt friss hús- és tejtermék árát is.

Az árcsökkentés olyan népszerű sajtokat érint, mint a trappista, gouda, edami, mozzarella és tilsiter, továbbá a különböző zsírtartalmú tejek, vajak, joghurtok, ayran és kefir ára is csökken.

Az alacsonyabb árak 2025. szeptember 24-től érvényesek.

Ugyancsak csökken számos kedvelt friss hús ára is, köztük a darált sertés-, pulyka- és marhahúsé, csirkecombé, -szárnyé, sertéslapockáé és a pulykanyaké. Több termék – például a 1,5%os laktózmentes UHT tej, vagy a Húsmester Levesmix – ára 2022 óta nem volt ilyen alacsony.

Az ALDI szeretné a lehető legnagyobb támogatást nyújtani a vásárlóknak, legyen szó a nyugdíjasokról, a családokról vagy a diákokról. A 2025. szeptember 1-jétől élő akció keretében, ha a vásárló – részben vagy egészben – nyugdíjas utalvánnyal fizet, és vásárlása eléri a 8 000 forintos értékhatárt, egy 1 000 forintos ALDI-kupont kap, amely a következő vásárlásnál bármilyen termékre felhasználható. Ezen felül minden vásárló igénybe veheti az ALDI applikációban elérhető 2 000 forintos online kupont, ha vásárlása meghaladja a 15 000 forintot.

Az áruházlánc lehetővé teszi, hogy a vásárlók összevonják a kedvezményeket.

Így, ha a vásárló 15 000 forint feletti végösszegért vásárol, akkor a nyugdíjas utalvány felhasználása után járó 1000 forintos ALDI-kupont is megkapja, és a 2000 forintos online kupont is felhasználhatja egyszerre, akkor összességében akár 20%-os összevont kedvezményben részesülhet.

Tipp A 30 000 forintos nyugdíjas élelmiszer-utalvány értéke akár 60 000 forintra is nőhet azok számára, akik minden címletet egyenként az ALDI-ban váltanak be, és elérik az applikációs kuponok értékhatárát.

Az ALDI azokra is gondol, akik még nem kapták meg a nyugdíjas élelmiszer-utalványukat, ezért pénztárosai még tovább, a korábban meghirdetett október 31-e helyett 2025. november 30-ig adnak 1000 forintos kuponokat a 8000 forintot elérő élelmiszer-vásárlásoknál felhasznált nyugdíjas élelmiszer-utalványok után.

Az 1000 forintos ALDI nyugdíjas kuponok is tovább lesznek felhasználhatók: 2025. december 31-e helyett 2026. január 31-ig válthatók be bármelyik ALDI-ban.

Az összevont kuponkedvezményekkel akár 20%-os kedvezmény érhető el. Tartós hús- és tejtermék árleszállításunk minden vásárlónak előnyös; ha valaki a kuponokat is igénybe veszi, akkor lesz olyan termék – például a Húsmester Levesmix –, amelyet 45%-kal olcsóbban vásárolhat meg – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.

A kuponok bármilyen termékre, például ruházatra vagy játékokra is érvényesek, így a karácsonyi készülődésben is komoly segítséget jelentenek.