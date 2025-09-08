Sulikezdés

2025.09.08.

A Lidl és az Aldi után a Tesco is beszáll: ilyen kedvezményt kapnak a nyugdíjasok, ha utalvánnyal fizetnek

A Tesco is beszáll a kedvezményháborúba, ugyanis az Aldi és a Lidl után ez az áruház is különböző kedvezményeket biztosít azoknak a nyugdíjasoknak, akik náluk költik el az élelmiszer-utalványt.

Szeptember 8-tól nemcsak az Aldiban és a Lidlben vásárolva járnak jól azok a nyugdíjasok, akik a kasszánál az új élelmiszer-utalvánnyal fizetnek, hanem azok is, akik a Tescóban költik el pénzüket. Lássuk, mivel jár az utalvánnyal való fizetés a Tescóban!

Tesco
Mint azt mi is megírtuk, minden nyugdíjas, aki az új élelmiszer-utalvánnyal fizet a Lidlben, 5000 forint után 500 forint, míg az Aldiban 8000 forint után 1000 forint kedvezményt kap. Úgy látszik, a Tesco sem hagyja magát, náluk is kedvezményben lesz része annak a nyugdíjasnak, aki utalványozik.

A Tescóban szeptember 8-tól minden, nyugdíjas utalvánnyal való fizetésnél 10 százalék kedvezmény váltható be a vásárlásra. Ez azt jelenti, hogy a felhasznált élelmiszer-utalvány értékénél 10 százalékkal nagyobb összegben vehet a nyugdíjas olyan termékeket, amelyekre az a rendelet szerint felhasználható.

Emellett még 2000 forintonként, amennyiben utalvánnyal történik a fizetés, 100 forint kedvezményre jogosító kupont adnak a Tescóban, amit a következő vásárlás során lehet beváltani. Ezt persze a meghatározott időszakon belül, a feltételeknek megfelelve lehet felhasználni.

Fontos azt is tudni, hogy az utalványokból egyik üzletlánc sem tud visszaadni.

