7 nap, 7 étel – Tavaszi ízekkel kényeztetnek a hét gyors receptjei

Nemcsak a természetben, hanem a piacon, boltokban járva is észrevehetjük, hogy egyre nagyobb energiákkal robban be körülöttünk a tavasz. Az egymást követő szezonális zöldségekből és gyümölcsökből egyre jobb áron vehetünk nagyobb mennyiségeket, ami azt is jelenti, hogy végre ismét megtelhetnek konyháink zamatos, zsenge és ízgazdag tavaszi fogásokkal. Gyors recepteket készíthetünk el ezen a héten is: lesz itt minden, mi szem-szájnak ingere.

Nézd meg galériánkban a hétre szánt gyors tavaszi ebédeket, a receptekért kattints a képre!

7 fotó

Ha tetszett ez a cikk, nézd meg legújabb videóinkat is, a legfrissebb tartalmainkért pedig lájkolj minket a Facebookon, és kövess az Instagramon, a Viberen, a TikTokon vagy a YouTube-on!

További hasznos konyhai tippek-trükkök várnak: