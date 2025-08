7 hely Budapesten, ahol a legfinomabb omlós cookie-kat találod

Amerikából indult hódító útjára a cookie (magyarul keksznek fordítjuk, de nem teljesen ugyanaz), és a pékségektől a benzinkutakig nálunk is hosszú évek óta az alapkínálat része. A valóság azonban az, hogy amiről azt gondoljuk, hogy egy kellemesen szaftos, mégis ropogós falat lesz, gyakran egy száraz, ízetlen korong.

Ha te is sokszor csalódtál már, akkor most mutatunk 7 tuti budapesti helyet, ahol igazán omlós cookie-t találsz!

Cookie Beacon

Itthon az igazi cookie-őrület talán a Cookie Beacon színre lépésével robbant be. A Hercegprímás utcai üzlet előtt az ügyes marketingjüknek köszönhetően gyakran hosszú, főleg turistákból álló sor kígyózik, ami sokakat eltántorít.

Megértjük, a turisták által nagy számban látogatott helyek gyakran csalódást okoznak, azonban állítjuk, a Cookie Beaconnél biztosan nem lesz negatív élményed.

Reggelizni sem kell beülnöd (így elkerülheted a tömeget), nyugodtan kérheted elvitelre a cookie-t. Ráadásul épp a napokban nyitották meg második helyüket Budapesten, a Kálvin téren, így remélhetőleg a Bazilika tőszomszédságában található aprócska üzletre is kisebb nyomás nehezedik a jövőben. Hozzá kell tennünk, nem adják olcsón a cookie-t itt, de cserébe az adag is emberes.

The Box Donut

A The Box Donut már nemcsak a lokációik számát tekintve növekszik, hanem a kínálat terén is, és most nem a kockafánkok ízeire gondolunk. A fánk után egy másik, eredendően kör alakú édesség, a cookie geometriáját is újraírták, és idén nyártól már ezeket a négyszögletes édességeket is megtalálod náluk a pultban (a szögletes fánk és fagylalt mellett). A Box Donut cookie-jai vastagabbak, mivel lágy krém kerül beléjük, a tészta pedig kimondottan omlós, puha.

Szezám

Egyik kedvenc budapesti mentes cukrászdánk sem maradhatott le a cookie-vonatról. A Szezám szellemiségével összhangban alap, hogy minden cookie gluténmentes. Ízek terén a kötelező dubai csokis mellett újdonság a cookie-sított baklava: ebbe a keleti desszerthez hűen méz, pisztácia, dió és fahéj került. A merészebbek pedig akár a croissant- és cookie-tészta összeházasításából született hibrid crookie-t is kipróbálhatják itt, amit az elmaradhatatlan pisztáciakrém koronáz meg.

Salt Bakery

A Salt Bakery-ben a Babo Bakes cookie választékát kóstolhatod meg, amelyek a „hagyományosabb” vonalat képviselik, vagyis vékonyabb, ugyanakkor ropogós, roppanós tésztával készülnek. Az elképesztően addiktív ízekért is ez a tészta a felelős, és nem az extra töltelék.

A vegánokra is gondoltak, számukra egy banános-csokis cookie-t álmodtak meg.

Ha épp nincs időd ellátogatni a Tárogató úti Salt Bakery-be, a Zrínyi utcai pop-up egységük kínálatában is megtalálod a finomságokat.

Cookie Space

A Cookie Space az egyik legújabb versenyző a cookie-palettán, úgyhogy van még mit bizonyítaniuk, az azonban biztos, hogy cookie-jaik kívül ropogósak, belül azonban lágy, omlós állagot rejtenek. Ízek terén változatos a kínálat, így mindig megtalálhatod a hangulatodnak megfelelő cookie-t, bónuszként pedig vegán opcióik is vannak.

Cookie Lovers Club

A Cookie Lovers Club a többi hellyel ellentétben nem egy „hely”, vagyis nem rendelkezik fizikai lokációval, de különböző eseményeken, pop-up alkalmakon lehet velük találkozni, valamint online lehet rendelést leadni az amerikai stílusú cookie-kra. A rendszeresen változó kínálatban jelenleg olyan ízeket találsz, mint a Matchadamia, ami nevéből is következik, hogy egy matchás-makadámdiós cookie, de ha valami igazán csokisra vágysz, a Triple trouble cookie-t neked találták ki, kakaós tésztával, fehér és tejcsokoládéval felturbózva.

Chez Dodo

Szintén kakukktojás a Chez Dodo cookie-ja, de hogyan is várhatnánk el egy francia cukrászdától, hogy egy ízig-vérig amerikai süteménnyel várja a vásárlóit?!

A cookieron egy újabb hibrid kreáció, amely a két süteményt olvasztja egybe: a macaronból jól ismert ganache a mandulalisztből készült kalapok helyett két mini cookie közé kerül.

A macaronkínálatból már jól ismert ízekre bukkanhatunk cookieronfronton is, így az omlós, roppanós korongok és lágy krém találkozása igazi harmonikus ízélményt ad.

