Vajon megéri-e cukrásznak állni ma Magyarországon, ha egy szelet süteményt sokak meg sem engedhetnek már maguknak? Közeleg az augusztus 20., amikor bemutatják az Ország Tortája győztest, ennek apropóján érdemes megvizsgálni a cukrászok helyzetét, amit a Pénzcentrum meg is tett.

Felmerülhet sokakban, hogy ha már nemigen kapni egy szelet süteményt 1000 forint alatt, akkor bizony a cukrász szakma kifizetődő lehet. Azonban ez nem egészen van így egy olyan országban, ahol a bruttó átlagkereset 702 800 forint. Nézzük, mi kell ahhoz, hogy valaki cukrásszá avanzsálódjon, és ha anyagi szempontokat veszünk figyelembe, akkor megéri-e a szakma kitanulása.

Mennyit lehet ma cukrászként keresni, ha már egy szelet süteményt nemigen kapni 1000 forint alatt?

Közeleg az augusztus 20-i ünnepség, mikor bemutatják az Ország Tortája győztesét is, amely idén a gyulai Kézműves Cukrászda, DCJ Stílusgyakorlatok fantázianevet viselő alkotása lett. Szerkesztőségünk már meg is kóstolhatta az igen csak különleges desszertet, amit augusztus 19-től már mindenki megtehet. Mivel már azt is tudni, hogy egy szelet mennyibe fog kerülni, felvetődhet, hogy vajon, ha ennyi egy szelet sütemény, akkor a cukrászok biztosan jól keresnek. Nézzük meg, tényleg így van-e!

Ahhoz, hogy valaki cukrásszá váljon, szakirányú képzést kell elvégeznie. Erre több lehetőség is van:

Focus Oktatási Központ: kb. 495 000–535 000 Ft egy 10 hónapos tantermi tanfolyam, ami részletfizetéssel is elvégezhető;

VLS Oktatási Központ (OKJ-hoz hasonló, államilag elismert): kb. 280 000 Ft + vizsgadíj (~65 000 Ft);

előfordulnak önkéntes, ingyenes képzések is, de ezek nem mindenütt elérhetőek.

Receptajánló:

Bérezés és munkalehetőségek

Budapesten jelenleg mintegy 58 cukrász állás van meghirdetve, és az átlagos fizetés körülbelül 432 109 Ft/hó. Országosan több mint 1 200 hirdetés van „cukrászda állás” kategóriában, átlagfizetéssel kb. 314 867 Ft/hó a Pénzcentrum kutatása szerint.

Ezek a hirdetések általában bejelentett munkaviszonyt kínálnak, egy- vagy kétműszakos beosztással.

A juttatások ritkák, de előfordulhat ingyenes étkezés vagy rugalmas munkarend, de nagy eltérések lehetnek egy nagyüzem, egy luxus cukrászda és egy kisebb műhely bérezése és munkakörülményei között.

2025-ben a bruttó átlagkereset hazánkban 702 800 forint, a nettó átlag kereset pedig 483 000 forint, ami egyik korosztályban sem éri el a cukrászok átlagkeresetét (368 259 Ft-394 948 Ft).

Bár a cukrászság szakmai és kulturális értékkel bír, a fizetések messze elmaradnak az országos átlagkeresettől. A szakma elsajátítása költséges (200–500 ezer Ft között), miközben a havi bruttó jövedelem (országosan ~315 000 Ft, Budapesten ~432 000 Ft) jelentősen alacsonyabb a 2025-ös átlagbérnél (~703 000 Ft). A „Magyarország tortája” elkészítése komoly szakmai presztízst jelent, de nem jár anyagi elismeréssel.

A sütemények ára főleg azért magas, mert az alapanyagok (liszt, vaj, cukor, tojás) és az energia költségei az utóbbi években jelentősen emelkedtek. Emellett a bérek növekedése és a bérleti díjak drágulása is beépül az árba. Sok cukrászda prémium, minőségi alapanyagokra állt át, ami szintén feljebb tolja a végső árat.

Forrásunk volt.