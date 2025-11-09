Életmód

5 zöldség, amiben több vas van, mint egy szelet steakben

Nem csak a húsban van vas! Az alábbi 5 növényi élelmiszer is rengeteg vasat tartalmaz, ráadásul az a jó hírünk van, hogy a legtöbb valószínűleg már most is ott van a konyhánkban, kamránkban.

A vas létfontosságú tápanyag: segíti a vérben a hemoglobin termelését, valamint az oxigén szállítását a szervezetben. Mégis sokan szenvedünk vashiányban. Ilyenkor gyakran mondjuk, hogy biztosan kevés húst – különösen marhát – fogyasztottunk, pedig rengeteg növényi alapú élelmiszerrel tudunk bevinni ugyanannyi (vagy akár több) vasat, mint egy adag steak. Ezek ráadásul rostokkal, fehérjével és antioxidánsokkal is gazdagítják az étrendünket.

Különböző hüvelyesek tálakban
Ezekben a hüvelyesekben rengeteg vas van

A növényi eredetű, úgynevezett nem-hem vasat a szervezetünk nehezebben szívja fel, mint az állati eredetűt, de van egy trükk: ha C-vitaminban gazdag ételekkel, például citrusfélékkel vagy paprikával kombináljuk, sokkal hatékonyabban hasznosul

A vasban gazdag növényi élelmiszerek nemcsak a vérképzést támogatják, de energiát biztosítanak, segítenek rostot és változatosság is hoznak az étrendünkbe. Ha ügyelünk arra, hogy mindig legyen mellettük egy kis C-vitamin-forrás, a szervezetünk hálás lesz – mi pedig anélkül erősödhetünk, hogy egyetlen steaket is el kellene fogyasztanunk. Nézzük, mely ételek segíthetnek abban, hogy hús nélkül is elkerüljük a vashiányt.

