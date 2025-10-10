Életmód

Ezeket a változásokat tapasztalod majd a testedben, ha 30 napig zabot reggelizel

Bár unalmasnak tűnhet minden nap ugyanazt enni reggelire, a zab az egyik legjobb választás: eláruljuk, milyen változásokat tapasztalhatsz, ha 30 napig (és azon túl) zabot reggelizel.

A reggeli a nap legfontosabb étkezése - hangoztatják sokszor, és bár ez nem teljesen felel meg a valóságnak, tényleg sok múlhat azon, mivel indítjuk a napot. Némi péksütemény egyáltalán nem nevezhető tápláló reggelinek, de az a jó hírünk van, hogy létezik egy olcsó, könnyen és gyorsan elkészíthető étel, amivel hosszú órákra jól lakhatsz, ráadásul még rendkívül egészséges is. Ez pedig nem más, mint a zabkása. Ha eddig kételkedtél benne, hogy tényleg olyan jó-e a zab, mint ahogy azt mondják, eláruljuk, mivel változásokra számíthatsz a testedben, ha 30 napig (és azon is túl) zabot reggelizel.

Nő egy piros lábasba zabpelyhet szór
Jobb bélműködés és alacsonyabb koleszterinszint: ezek a zab pozitív hatásai

Miért jó a zab?

A zab tápanyag-összetétel szempontjából rendkívül kiegyensúlyozott.

Jó szénhidrát-, fehérje- és rostforrás, ráadásul megtalálható benne a hasznos béta-glükán nevű rost is.

A zab fontos vitaminokkal, ásványi anyagokkal és antioxidánsokkal van tele!

Fél csésze (40,5 g) száraz zab tartalma:
Mangán: a napi ajánlott mennyiség 63,9%
- Foszfor: a napi ajánlott mennyiség 13,3%
- Magnézium: a napi ajánlott mennyiség 13,3%
- Réz: a napi ajánlott mennyiség 17,6%
- Vas: a napi ajánlott mennyiség 9,4%
- Cink: a napi ajánlott mennyiség 13,4%
- Folsav: a napi ajánlott mennyiség 3,2%-a
- B1-vitamin (tiamin): a napi ajánlott mennyiség 15,5%-a
- B5-vitamin (pantoténsav): a napi ajánlott mennyiség 9,1%-a

Egy csésze kész zabpehely (fél csésze száraz zab vízzel) a következőket tartalmazza:
- 27,4 gr szénhidrát
- 5,3 gr fehérje
- 2,6 gr zsír
- 4 gr rost
- 153,5 kalória

Összességében milyen változásokat tapasztalhatsz, ha 30 napon át zabot reggelizel?

  • Hosszabb ideig tartó teltségérzet: a gabonafélékben található fehérjének és rostoknak köszönhetően.
  • Az energia és a vércukorszint stabilitása: mivel a zab komplex szénhidrát, amely fokozatosan szabadítja fel az energiát, segíti a vércukorszint szabályozását, elkerülve a hirtelen vércukor-emelkedéseket és -eséseket.
  • Jobb bélműködés: az oldható rostok serkentik az egészséges emésztést és megelőzhetik a székrekedést.
  • Jobb anyagcserére és egészséges testsúly: a tudományos kutatások eredményei alapján a zabpehely rendszeres fogyasztása hozzájárul a hasi zsír csökkenéséhez. Mivel a zabpehely fogyasztása segít az étvágy jobb szabályozásában, így hozzájárul az egészséges testsúly eléréséhez.
  • Támogatja a szív- és érrendszer egészségét: a zabpehely fogyasztása hozzájárulhat az LDL-koleszterinszint fokozatos csökkenéséhez. Egyes kutatások abba az irányba mutatnak, hogy a béta-glükán segíthet a vérnyomás csökkentésében.
  • Kevesebb gyulladás a szervezetben: a zabnak magas az antioxidáns- és polifenoltartalma. A legjelentősebb egy egyedülálló antioxidánscsoport, az avenanthramidok, amelyek szinte kizárólag a zabban találhatók meg. Kutatások kimutatták, hogy az avenantramidok gyulladáscsökkentő hatással rendelkeznek, valamint segíthetnek az oxidatív stressz enyhítésében és a vérerek tágításában, ami jobb véráramláshoz vezethet.

A zabot ráadásul többféleképpen is elkészítheted, eheted hidegen és melegen, sósan vagy édesen, variálhatod benne az ízesítőket, így akkor sem fogod megunni, ha minden nap ezt reggelized.

Forrásunk volt.

