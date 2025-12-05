Advent

2025.12.05.

Meghalt Kiss Gábor villányi borász, a Matias Borászat szakmai vezetője

Kiss Gábor borász tragikus hirtelenséggel hunyt el. 45 éves volt.

Elhunyt Kiss Gábor borász. A gyászhírt a Matias Borászat közölte, amelynek Kiss országos hírű szakmai vezetőjeként dolgozott, és emellett saját villányi borászatot is működtetett.

Kiss Gábor
Meghalt Kiss Gábor, villányi borász, a Matias Borászat szakmai vezetője
Kiss Gábor 1980-ban született Szilágysomlyón, majd családjával 1989-ben Villányba költözött. A 45 éves szakember halálát váratlanul bekövetkező tüdőembólia okozhatta.

A Vince cikke szerint Kiss Gábor mintegy 10 hektáron gazdálkodott, és többek között a Hajdús-, a Boczor- és a Gesztenyés-dűlők terméséből készített borokat.

Ezért sárgulhatnak a bukszusaid télen

Télen sok kertbarát meglepődve tapasztalja, hogy a korábban egészséges, zöld bukszusok hirtelen sárgulni kezdenek. A jelenség gyakori, és többnyire ártalmatlan, de fontos érteni, milyen környezeti hatások állhatnak mögötte, hogy tavasszal ismét egészségesek legyenek a növényeid.

