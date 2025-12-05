Meghalt Kiss Gábor, villányi borász, a Matias Borászat szakmai vezetője

Elhunyt Kiss Gábor borász. A gyászhírt a Matias Borászat közölte, amelynek Kiss országos hírű szakmai vezetőjeként dolgozott, és emellett saját villányi borászatot is működtetett.

Kiss Gábor 1980-ban született Szilágysomlyón, majd családjával 1989-ben Villányba költözött. A 45 éves szakember halálát váratlanul bekövetkező tüdőembólia okozhatta.

A Vince cikke szerint Kiss Gábor mintegy 10 hektáron gazdálkodott, és többek között a Hajdús-, a Boczor- és a Gesztenyés-dűlők terméséből készített borokat.

