Így tartsd távol a kártevőket a veteményestől – Költséghatékony, természetes módszert mutatunk

Ahogy az Agrárszektor is írja, sokszor hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy néha a legjobb rendszerek azok, amelyek utánozzák a természet működését. Így van ez a kártevők elriasztása esetén is.
Olcsó és hatékony megoldás: a T-fa
A gyümölcsösökben, sőt a veteményesben is komoly károkat okozhat az egér- és pocokinvázió.
Erre megoldást jelenthet a 3-4 méter magas, keresztfával ellátott oszlopok, vagyis T-fák kihelyezése.
Az olyan ragadozó madarak, mint a ölyvek, vércsék és baglyok nagyon szeretnek magas ponton lesben állni, és az ilyen pontokról sokkal könnyebben vadásznak, mintha röptükben kéne zsákmányt találni.
A T-fák kihelyezése folyamatos biológiai rágcsálóirtást tesz lehetővé, és az emiatt ide települő ragadozó madarak még a seregélyeket is távol tarthatják a terméstől. Egy vörös vércse vagy fülesbagoly család egyetlen szezon alatt több ezer pockot és egeret fogyaszt el.
Hogyan helyezzük ki a T-fákat?
A T-fánk legyen 3-4 méter magas, és elég stabil ahhoz, hogy a szélben se lengjen ki. Valamilyen természetes fát, például akácot helyezzünk ki, mert a lakkozott, sima felületeken a madár nem tud megkapaszkodni.
A keresztfát is stabilan csavarozzuk vagy drótozzuk rá merőlegesen, mert a madarak nem szeretik az ingatag felületeket.
Kisebb kertekben bővel elég, ha egy ilyennek találunk helyet, de nagyobb területeken sem kell túlzásba esni. Kert közepére vagy sarokba helyezve a legideálisabb, és úgy tegyük, hogy merőleges legyen az uralkodó szélirányra.