Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a leghatékonyabb módszer a kártevők távoltartására az, ha a legerősebb vegyszert használjuk ellenük. Most viszont inkább egy környezet- és pénztárcabarát megoldást mutatunk!

Ahogy az Agrárszektor is írja, sokszor hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy néha a legjobb rendszerek azok, amelyek utánozzák a természet működését. Így van ez a kártevők elriasztása esetén is.

Így tartsd távol a kártevőket a veteményestől – Költséghatékony, természetes módszert mutatunk

Olcsó és hatékony megoldás: a T-fa

A gyümölcsösökben, sőt a veteményesben is komoly károkat okozhat az egér- és pocokinvázió.

Erre megoldást jelenthet a 3-4 méter magas, keresztfával ellátott oszlopok, vagyis T-fák kihelyezése.

Az olyan ragadozó madarak, mint a ölyvek, vércsék és baglyok nagyon szeretnek magas ponton lesben állni, és az ilyen pontokról sokkal könnyebben vadásznak, mintha röptükben kéne zsákmányt találni.

A T-fák kihelyezése folyamatos biológiai rágcsálóirtást tesz lehetővé, és az emiatt ide települő ragadozó madarak még a seregélyeket is távol tarthatják a terméstől. Egy vörös vércse vagy fülesbagoly család egyetlen szezon alatt több ezer pockot és egeret fogyaszt el.

A T-fák kihelyezése folyamatos biológiai rágcsálóirtást tesz lehetővé

Hogyan helyezzük ki a T-fákat?

A T-fánk legyen 3-4 méter magas, és elég stabil ahhoz, hogy a szélben se lengjen ki. Valamilyen természetes fát, például akácot helyezzünk ki, mert a lakkozott, sima felületeken a madár nem tud megkapaszkodni.

A keresztfát is stabilan csavarozzuk vagy drótozzuk rá merőlegesen, mert a madarak nem szeretik az ingatag felületeket.

Kisebb kertekben bővel elég, ha egy ilyennek találunk helyet, de nagyobb területeken sem kell túlzásba esni. Kert közepére vagy sarokba helyezve a legideálisabb, és úgy tegyük, hogy merőleges legyen az uralkodó szélirányra.

