Így járj el tudatosan a használt étolajjal, ha magadnak és a környezetednek is a legjobbat akarod

Aranybarna sült krumpli, ropogós kérgű rántott hús, pihe-puha fánk: ezek azok a bő étolajban sült klasszikusok, amikről nehéz lemondani. Elkészítésük során az étolaj nem egy egyszerű hozzávaló, hanem ízük és állaguk meghatározó része. Na, de mit kezdjünk a fáradt, háztartásunkban újra már nem felhasználható étolajjal?

Mindenkinek megvannak azok a meghatározó, olykor nosztalgikus kulináris élményei, melyek valamilyen módon a régi idők konyhájára emlékeztetnek. Legyen az a vasárnapi ebéd koronázatlan királya a rántott hús személyében, vagy éppen a nagyi egyszerre ropogós és puha lángosainak emléke. De a sült krumpli, a rántott sajt és rántott gomba, vagy éppen a farsangi időszak szalagosa és csörögéje is mind olyanok, melyekben egy közös pont biztos van, ez pedig nem más, mint a bő étolajban való sütésük. Ez adja meg sajátos ízvilágukat, amit se a sütőben, se másmilyen módon való elkészítés nem tud visszaadni.

Kérdés viszont, hogy mit tehetünk a használt étolajjal, ha magunknak és a környezetünknek is a legjobbat akarjuk?

Mit tegyünk a használt étolajjal?

Az étolaj szerepe a modern konyhában

Az étolaj szerepe jóval túlmutat azon, hogy benne sül készre az adott étel. Egyrészt hőátadóként működik, hiszen egyenletesen biztosítja a hőt az alapanyagok számára, így lesz azoknak jellegzetes textúrája, amitől kívül ropogós, belül szaftos marad az ételünk.

Emellett segít az állag megőrzésében is, hiszen nem engedi, hogy az adott étel, legyen az egy csirkeszárny vagy éppen egy szelet karaj, kiszáradjon. A jól megválasztott, céljainkat szolgáló étolaj sok esetben ételünk minőségét is befolyásolja.

Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy az étolaj kiemeli az alapanyagok természetes ízét, de szerepe nem merül ki ennyiben. Pláne nem egy mai modern konyhában, ugyanis nemcsak az számít, hogyan használtuk sütés-főzés során, hanem az is, hogy milyen utóéletet biztosítunk számára.

Honnan tudjuk, ha elfáradt az étolajunk?

A sütőolaj hálás alapanyag, hiszen, ha úgy tetszik több alkalommal is segítségünkre van a konyhában. Ez persze nem annyira magától értetődő, mert nem mindegy, hogy mit és hogyan készítünk el benne, illetve az sem, hogy hogyan tároljuk a már egyszer bevetésre küldött étolajunkat.

Nincs általános szabály arra, hány alkalommal lehet az étolajat újra felhasználni, azonban színe és szaga is árulkodó lehet e tekintetben. Ha túl sötét és kesernyés szagot árasztó, akkor már ne készítsünk benne újabb adag ételt!

Mi az, ami mégis segíthet az újrafelhasználás során?

ne hagyjuk, hogy apró szennyeződések, például lisztszemcse vagy panírmorzsa maradjon a már használt étolajban

ugyanolyan típusú ételeket készítsünk benne, például ha fánk készült benne, akkor ne akarjunk rántott húst sütni ugyanabban az étolajban

válasszunk tiszta, légmentesen zárható üveget vagy dobozt a használt étolaj eltárolására

sötét, hűvös helyen tároljuk, akár a hűtőbe is berakhatjuk

fel is címkézhetjük az üveget, ez segítségünkre lesz az újabb felhasználás előtt, mikor és mit sütöttünk benne utoljára

Érdekesség: A használt étolajban gyorsabban sülnek készre az ételek. Ennek oka az, hogy az étolajnak csökken a víztaszító képessége felhasználás során. Ez persze nem örökre szól, mert pár használat után teljesen elveszti ezt a képességét, ami azzal jár, hogy előbb szívják magukba az ételek az étolajat, mint hogy készre sülnének.

Mit kezdjünk a használt étolajjal?

Ha már csúcsra járattuk az étolajat a főzések során, akkor eljött az idő, hogy utóéletét is tudatosan tervezzük meg. Sok háztartásban a mai napig a lefolyóba vagy a vécébe öntik a használt étolajat, de ennél azért jobb sorsot érdemel ő is, mi is, és a környezetünk is.

Több hátulütője is van, ha a lefolyóba kerül a használt étolaj: könnyen lerakódhat a csövek falára, ami előbb-utóbb duguláshoz vezet, ezzel pedig magunknak okozunk plusz kárt, ha vízvezeték-szerelő segítségét kell kérnünk.

Beszédes adat, hogy egyetlen liter használt étolaj több ezer liter vizet képes beszennyezni, így környezetünknek is rengeteget ártunk azzal, ha helytelenül járunk el az étolajjal. Az étolaj ráadásul nem keveredik a vízzel, így annak tetején megállva nem engedi, hogy oxigén jusson az élővizekbe, így azok élővilága is veszélybe kerülhet.



A jó hírünk, hogy lelkiismeret-furdalás nélkül is eljárhatsz a háztartásodban felgyűlt étolajjal!

Országszerte rengeteg gyűjtőpont van, így többek között benzinkutakon, bizonyos áruházláncokban és a helyi önkormányzatok által üzemeltetett hulladékudvarokban is készségesen átveszik a használt étolajat.

Vannak olyan üzletláncok, ahol még fizetnek is a leadott sütőolajért!

Hogyan tegyük mindezt?

Szerencsére semmilyen különleges felszerelésre nem lesz szükség, csupán egy jól zárható befőttesüvegre, edényre vagy palackra, amibe átszűrve (vagyis ételmaradékok nélkül) tegyük bele a használt étolajat. Mindaddig, míg nincs lehetőségünk gyűjtőponton leadni, tároljuk sötét, hűvös helyen.

És mi történik a leadott étolajjal?

Az összegyűjtött, használt étolaj más formában, de tovább él, hiszen többek közt biodízelt állítanak elő vagy energiát termelnek belőle, sőt, műszaki cikkek esetében kenőanyagként vagy festékek előállításához is felhasználják.

