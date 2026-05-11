Mind tudjuk, milyen az, amikor káosz van a konyhában: serpenyők és edények egymás hegyén-hátán, kifröccsenő olaj, kallódó alapanyagok, és már azt sem tudod, mihez nyúlj, hogy az ebéd időben elkészüljön. A vendégek mindjárt megérkeznek, te pedig éppen arra próbálsz odafigyelni, hogy ne essen bántódása a főzőlapnak, ahogy ide-oda húzogatod rajta a fazekakat. Ha a főzés a mindennapok szerves része, akkor nemcsak az számít, hogy mi kerül a tányérra, hanem az is, hogy az milyen módon készül el. Az Electrolux SaphirMatt® főzőlap minden bizonnyal a legtámogatóbb barátod lesz, hogy a főzés valóban örömteli és komfortos legyen, miközben a konyha rendezett marad.

Egy modern konyhában nem mindegy, milyen eszközökkel vesszük körbe magunkat, ráadásul a főzőlap központi szerepet játszik, hiszen ez az, ami napi szinten, akár többször is használatban van. Karcok, foltok, maszatok és folyamatos törölgetés... biztosan sokunknak ismerős a helyzet. Az Electrolux SaphirMatt® főzőlap erre a mindennapi kihívásra kínál hatékony, mégis esztétikus megoldást.

Karcálló, időtálló és strapabíró – Ennek a megoldásnak minden konyhában ott a helye

Fókuszban a főzés

A főzés élménye sokban múlik azon, hogy milyen eszközökkel dolgozunk, és milyen berendezések vannak segítségünkre, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki az adott ételből. Kardinális szerepet játszik a főzőfelület, aminek bírnia kell a mindennapi tempót, hiszen egy életre elveheti a kedvünket a konyhai munkától.

Az Electrolux SaphirMatt® főzőlap nemcsak beleolvad a környezetébe, ezzel esztétikus megjelenést kölcsönözve a konyha egészének, hanem funkcionalitásában is egyedülálló. Ő az Electrolux termékcsalád legkarcálóbb tagja, akivel a konyhában töltött idő mindig örömfőzés lesz.

Egyedülállósága felületi előnyeiben áll, miközben az indukciós főzőlapok főzést megkönnyítő és komfortmegoldásai is jelen vannak.

Strapabíró jellem, esztétikus küllem

Egyik leginkább kiemelkedő tulajdonsága, hogy akár 10x karcállóbb, mint a hagyományos üvegkerámia főzőlapok, mindezt pedig egy független svájci laboratórium IEC 60068-2-70 nemzetközi szabványa szerint végzett kopásvizsgálatok alapján lehet kijelenteni. Ez esetben a karcolások láthatóságának értékelése házon belül történik, összehasonlítva a speciális kezelés vagy bevonat nélküli, hagyományos üvegkerámia Electrolux főzőlapokkal.

És amiért nagyon sokunk hálás lehet, az a SaphirMatt® főzőlap matt felülete, amin még az ujjlenyomatok sem látszanak meg, így zavartalanul, makulátlan tisztaságban telhet a főzés, és utána sincs gondunk a takarításra.

A matt felület jellemzői:

kellemes, sima tapintású

letisztult, svéd dizájn

elegáns megjelenés

időtálló

Az Electrolux SaphirMatt® főzőlap nemcsak felületével, hanem funkcióival is megkönnyíti a mindennapi főzést. A technológia nem önmagáért van jelen, hanem azért, hogy a konyhai munka magabiztosan, gördülékenyen és kiszámíthatóan teljen.

Funkciók, amiket önmagukért szeretünk

Sietős napokon bízhatsz a PowerBoost funkcióban, amely látványosan felgyorsítja a folyamatot, ha nagyobb adag ételt kell felmelegíteni, vagy tésztafőzéshez mielőbb szükség van a forró vízre.

Ha nagyobb serpenyőt vagy grill-lapot használsz, akkor a Bridge funkció lesz a segítségedre: lehetővé teszi, hogy ne kelljen kompromisszumot kötnöd az edény méretét illetően, hiszen két főzőzónát kapcsol össze, egyenletesen eloszlatva a hőt. Az okos megoldások sora itt nem ér véget, ugyanis a Hob2Hood® beállítás nyomon követi, milyen intenzitással főzöl, így összehangolja a páraelszívó és a főzőlap munkáját. Bár ez apróságnak tűnhet, mégis nagy segítség, mert neked már nem kell állítgatnod főzés közben egyiket sem.

Klasszikus konyhai baleset, mikor kifut a víz az edényből, elárasztva az egész tűzhelyet. Erre kínál megoldást a SenseBoil®, amely nem engedi, hogy ez megtörténjen.

A SenseFry® funkciót is van miért szeretni, ugyanis ennek a feladata a serpenyők és edények egyenletes hőmérsékleten való tartása, így könnyebb eltalálni azt a pontot, ahol a húst kívül aranybarna kérgesre, belül pedig szaftossá süthetjük.

Az Electrolux főzőlapjairól általánosságban elmondható, hogy könnyen beépíthetőek, legyen szó egy felújításról vagy akár egy teljesen új konyha megtervezéséről. Bonyolult megoldásokra nincs szükség, mégis egy hosszútávon megbízható, szerethető rendszert kapunk végeredményül.

Ezek a funkciók észrevétlenül segítik a főzést, így arra tudsz koncentrálni, ami igazán fontos.

A SaphirMatt® főzőlap ideális választás, ha sokszor és sokat főzöl, ha egyszere több edénnyel zsonglőrködsz, ha szereted a letisztult, rendezett konyhát, és hiszel abban, hogy a magabiztos főzés mindenkinek jár.