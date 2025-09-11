3 nyomós érv, amiért a férfiaknak (is) kerülniük kell az ultrafeldolgozott ételeket

Sokkoló eredményekre jutott egy új tanulmány: háromféle módon is károsíthatják a férfiak egészségét az ultrafeldolgozott élelmiszerek.

A Cell Metabolism című folyóiratban jelent meg a Koppenhágai Egyetem tudósainak tanulmánya az ultrafeldolgozott élelmiszerekről, amely sokkoló eredményekre jutott. A kutatók vizsgálatának középpontjában az a kérdés állt, milyen hatással van az élelmiszerek feldolgozott jellege az ember egészségére – számolt be róla a Science Alert. Bár az eddigi kutatások alapján úgy tűnik, az ultrafeldolgozott élelmiszerek számos egészségügyi problémával hozhatóak összefüggésbe, egyelőre nem egyértelmű, hogy mi ennek az oka:

az élelmiszerek előállítási módja,

az összetevőik vagy

az a tény, hogy általában nagyobb mennyiségben fogyasztjuk őket?

Megdöbbentett minket, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek még egészséges fiatal férfiaknál is milyen sok testfunkciót zavarnak meg – nyilatkozta Romain Barrès molekuláris biológus, a Koppenhágai Egyetem kutatója.

A vizsgálat során 43, 20 és 35 év közötti férfi két különböző étrendet követett, közöttük három hónap szünetet tartva. A két étrend kalória- és tápanyagbevitel tekintetében megegyezett, de az egyikben a kalóriák 77%-a ultrafeldolgozott élelmiszerekből, míg a másik esetében a kalóriák 66%-a feldolgozatlan élelmiszerekből származott.

Még a spermiumot is károsítják az ultrafeldolgozott élelmiszerek

Az eredmények alapján három különböző módon is károsítják a férfiak egészségét az ultrafeldolgozott élelmiszerek:

Ultrafeldolgozott élelmiszereket tartalmazó étrend mellett a férfiak átlagosan 1 kg extra zsírszövetet szedtek fel.

szedtek fel. A cxMINP nevű ftalát vegyi anyag szintje is aggasztó mértékben emelkedett, amiről tudjuk, hogy zavarja a hormonok működését.

vegyi anyag szintje is aggasztó mértékben emelkedett, amiről tudjuk, hogy zavarja a működését. Csökkent a tesztoszteronszint és a spermiumtermeléshez elengedhetetlenül szükséges follikulusz stimuláló hormon szintje.

Mik azok az ultafeldolgozott élelmiszerek? Az ultrafeldolgozott élelmiszereket ipari körülmények között állítják elő, több lépésben, és jellemzően mesterséges ízfokozókat, tartósítószereket és emulgeálószereket tartalmaznak.

Ebbe a kategóriába tartoznak a többek között:

a feldolgozott húsok, például kolbász, téliszalámi és párizsi

instant levesek és tészták

üdítőitalok, snackek

az olyan gyorsételek, mint a hamburger és a pizza ,

és a , előre csomagolt édességek, és így tovább.

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek olcsók, hosszú időn át eltarthatóak, kényelmesek és finomak, de a felfokozott ízekért az egészségünkkel fizetünk: egyre több bizonyíték utal arra, hogy elhízáshoz, különböző rákos megbetegedésekhez és kognitív hanyatláshoz vezetnek, ráadásul a bolygó számára sem előnyösek.

Eredményeink bizonyítják, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek károsítják reproduktív és anyagcsere-egészségünket, még akkor is, ha nem fogyasztjuk őket túlzott mértékben – figyelmeztet Jessica Preston táplálkozástudós, a Koppenhágai Egyetemről.

Bár ez a tanulmány viszonylag kis mintát használt, rövid időt ölelt fel, és csak férfiakat vizsgált, további bizonyítékot szolgáltat arra, hogy át kell gondolnunk, mennyi ultrafeldolgozott élelmiszert fogyasztunk, és milyen egészségesebb alternatívákat lehetne helyettük választani.

Forrásunk volt.