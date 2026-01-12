Magyar uborkasalátát készített egy TikTok-sztár, de olyan hozzávalót használt, amin mindenki kiakadt

Egy jól ismert magyar klasszikus került reflektorfénybe a TikTokon, ám a végeredmény korántsem aratott osztatlan sikert. Egy többmilliós követőtáborral rendelkező német influenszer videója élénk vitát indított el, és nem is kellett sok hozzá: elég volt egyetlen, szokatlan alapanyag.

Anna Antonje, aki több mint 1,8 millió követővel rendelkezik a TikTokon, rendszeresen próbál ki különböző, éppen felkapott recepteket, amelyeket saját konyhájában készít el. Ezúttal a magyar uborkasaláta akadt a horgára, és videóban mutatta meg, hogyan értelmezi ezt a sokak számára szent és sérthetetlen savanyúságfélét.

Az uborkasaláta készítése így indult: az uborkát lereszelte, alaposan megsózta, majd kinyomkodta a levét. Eddig nem is volt probléma.

Itt kezdődött a felszisszenés

A folytatás azonban már kevésbé nyerte el mindenki tetszését:

Reszelt hagyma került az uborkához, amit ecettel locsolt meg,

majd olyan összetevő következett, amely végképp megosztotta a közönséget: méz .

. A fűszerezés pirospaprikával folytatódott, végül vízzel hígította az egészet.

A kóstolás alapján az influenszer elégedett volt az eredménnyel, láthatóan ízlett neki a saláta. A videó azonban pillanatok alatt kommentcunamit indított el, és hamar megjelentek a magyar hozzászólók is – ki lelkesebben, ki kevésbé visszafogott hangnemben.

Tejföl nélkül nincs élet!

Sokan rögtön jelezték, mi az, ami szerintük teljesen kimaradt a receptből. „Tejföl nélkül nincs élet – és uborkasaláta sem” – írta egy kommentelő, amivel rengetegen egyetértettek. Mások azon vitatkoztak, hogy hagyma helyett inkább fokhagyma illik a salátába, míg többen határozottan kijelentették: édesítőnek nincs helye ebben az ételben.

Az alapanyag, amin mindenki fennakadt

A legnagyobb felzúdulást azonban egyértelműen a méz váltotta ki.

A magyarok cukrot kevernek az ecetbe, nem mézet – annak teljesen más íze van – fogalmazott egy hozzászóló.

Egy másik kommentelő pedig így írt: „36 éve magyar vagyok, de ilyen uborkasalátát még soha sehol nem láttam”.

A méz használatára magyarázatok is születtek. Egyesek szerint Anna Antonje valószínűleg nem fogyaszt fehér cukrot, ezért helyettesítette azt mézzel, míg mások úgy vélték, valójában nem is méz, hanem agávészirup kerülhetett az uborkára.

Egy biztos: az uborkasaláta érzékeny téma

Akármi is volt az édesítés pontos oka, a videó egy dolgot biztosan megmutatott: kevés étel képes akkora vitát kiváltani a magyar kommentelők körében, mint egy „nem megfelelően” elkészített uborkasaláta. És talán azt is, hogy szinte minden családban létezik az az egyetlen recept, amely megkérdőjelezhetetlen – minden más csak vita tárgya.

