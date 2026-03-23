Húsvét

2026.03.23.

Csak levelet hajt a tulipánod, de nem virágzik? Ez lehet a gond

Kis növénygondozási segítség azoknak, akiknél juszt sem akar virágot hajtani a tulipán.

Szép, buja zöld levelek, de sehol a tulipán várva várt, színes virágja? Sok hobbikertésznél okoz bosszúságot a tulipánok koratavasszal elmaradó virágzása, lássuk, mit kell errőé tudnunk!

A virágelmaradás legfőbb oka(i):

A tulipánhagyma valamilyen oknál fogva nem tudott elegendő energiát felhalmozni,
illetve a környezeti feltételek nem voltak kielégítőek a virágképzéshez.

Levelek, fény, tápanyag, idő

A tulipánhagyma belsejében a virágkezdemény kialakulásához megfelelő lombműködés, elegendő fény, tápanyag és idő kell. Ha valamelyik hiányzott tavaly, akkor lehet, hogy idén nem lesz miből virágot építenie

- írja a 24.hu.
női kéz metszőollóval levág egy szál tulipánt
Ne ültessük túl sötét, árnyékos helyre a tulipánt

Fontos: ne vágjuk le a leveleket azonnal virágzás után!

Gyakori hiba, ha a tulipán virágzása után túl hamar vágjuk le a leveleket: ennek hatására a növénynek kevés energiája marad, és a következő tavasszal csak levelet hajt majd, virágot nem.

További okok a virágzás elmaradására:

  • Túlzottan árnyékos helyre ültettük a tulipánt, vagy beárnyékolja valami.
  • Nem ültettük elég mélyre a tulipánhagymát, így túl ki van téve a természet viszontagságainak.
tulipánlevelek földben
A virág nélkül marad tulipán zöld leveleit semmiképp se bántsuk!

Mi a megoldás, ha csak levelet hajt a tulipán?

A virág nélkül marad tulipán zöld leveleit semmiképp se bántsuk: hagyjuk, amíg visszahúzódnak, és nyár elején jelöljük meg a helyet, szedjük fel a tulipánhagymákat, válogassuk ét, és az erősebbeket ősszel ültessük át egy jó vízáteresztő, naposabb helyre.

Forrásunk volt.

