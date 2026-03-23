Csak levelet hajt a tulipánod, de nem virágzik? Ez lehet a gond

Szép, buja zöld levelek, de sehol a tulipán várva várt, színes virágja? Sok hobbikertésznél okoz bosszúságot a tulipánok koratavasszal elmaradó virágzása, lássuk, mit kell errőé tudnunk!

A virágelmaradás legfőbb oka(i): A tulipánhagyma valamilyen oknál fogva nem tudott elegendő energiát felhalmozni,

illetve a környezeti feltételek nem voltak kielégítőek a virágképzéshez.

Levelek, fény, tápanyag, idő

A tulipánhagyma belsejében a virágkezdemény kialakulásához megfelelő lombműködés, elegendő fény, tápanyag és idő kell. Ha valamelyik hiányzott tavaly, akkor lehet, hogy idén nem lesz miből virágot építenie - írja a 24.hu.

Ne ültessük túl sötét, árnyékos helyre a tulipánt

Fontos: ne vágjuk le a leveleket azonnal virágzás után!

Gyakori hiba, ha a tulipán virágzása után túl hamar vágjuk le a leveleket: ennek hatására a növénynek kevés energiája marad, és a következő tavasszal csak levelet hajt majd, virágot nem.

További okok a virágzás elmaradására:

Túlzottan árnyékos helyre ültettük a tulipánt, vagy beárnyékolja valami.

Nem ültettük elég mélyre a tulipánhagymát, így túl ki van téve a természet viszontagságainak.

A virág nélkül marad tulipán zöld leveleit semmiképp se bántsuk!

Mi a megoldás, ha csak levelet hajt a tulipán?

A virág nélkül marad tulipán zöld leveleit semmiképp se bántsuk: hagyjuk, amíg visszahúzódnak, és nyár elején jelöljük meg a helyet, szedjük fel a tulipánhagymákat, válogassuk ét, és az erősebbeket ősszel ültessük át egy jó vízáteresztő, naposabb helyre.

Forrásunk volt.