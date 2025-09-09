Gasztro

11 iskolába illetve óvodába is a tiszalöki börtönből szállítják az ételt a gyerekeknek

Politikai csatározás miatt maradtak a gyerekek közétkeztetés nélkül Balmazújvárosban, egyelőre a közeli börtön konyhája segíti ki őket.

Három általános iskolában, öt óvodában és két bölcsődében is a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet biztosítja majd a napi étkezést Balmazújváros 11 közintézményében - írta az MTI nyomán a Telex.

óvodai kantin
11 iskolába illetve óvodába is a tiszalöki börtönből szállítják az ételt a gyerekeknek

A balmazújvárosi önkormányzatban egy lezáratlan, közétkeztetést érintő közbeszerzési eljárás miatt alakult ki patthelyzet a fideszes polgármester és az ellenzéki Közösen Balmazújvárosért Egyesület (KBE) képviselői között. A helyzet szeptemberben vált még feszültebbé, mert megállapodás hiányában az iskolások és óvodások étkeztetése továbbra sem oldódott meg, sőt, majdnem tettlegességig fajult a konfliktus

A politikai csatározásban körülbelül 1400 gyerek érintett

Döntés azóta sem született, múlt héten például csak vajas kenyeret kaptak a gyerekek. A helyzetet orvosolandó, egyelőre a tiszalöki börtön gondoskodik róla, hogy a gyerekek napi háromszori/négyszeri étkezést kapjanak, amelyből az előírásoknak megfelelően egy meleg étel.

