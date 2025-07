Ez az egyik legolcsóbb halfajta, de gondold meg kétszer, hogy veszel-e belőle

A rendszeres halfogyasztás általában a költségek miatt hiúsul meg a háztartásokban. Erre a problémára egy időben tökéletes megoldásként jelentkezett a tilápia, mára azonban kiderült, hogy fogyasztása több szempontból is kétséges.

Azok, akik olcsón szeretnének halhoz jutni, általában nagy fejvakarások közepette állhatnak hosszasan a halaspult előtt: manapság ugyanis már nemcsak a külföldről behozott, tengeri fajták, de a hazai édesvízi halak kilós ára is az egekbe szökött. Az árlista legalján azonban továbbra is a tilápia bújik meg: a legolcsóbbnak kikiáltott halfaj a durva inflációs hatások mellett is képes volt megtartani megengedhetőnek mondható árfekvését, ami már alapból felvetheti bennünk a kérdést, hogy mi teszi lehetővé a tilápia ilyen alacsony áron történő árusítását. Nézzük a választ, nem lesz túl megnyugtató:

A tilápia olcsó halfajta, mégsem egészséges

A tilápia származási helye

Amikor egy élelmiszer nagyon nyomott áron elérhető az élelmiszerboltokban, arra az egyik magyarázat például a tömegtermesztés-tenyészet lehet. A tilápia esetében is sajnos erről beszélhetünk: az általunk fogyasztott, Magyarországon fagyasztva vagy kiolvasztott állapotban beszerezhető halfilék zöme ázsiai halfarmokról érkeziki.

Kína, Vietnám, Thaiföld és a Fülöp-szigetek mind elsődleges tenyésztői a tilápiának, tőlük érkeznek a fehér húsú halak különböző formákban az európai boltokba.

Ugyan létezik európai tenyésztésű tilápia is, a Spanyolországból vagy Hollandiából érkező áru mennyisége eltörpül az ázsiai óriásgazdaságok termékei mellett. Ráadásul sajnos a kontinensen belül beszerzett hal ára magasabb, ami fordított logikának tűnhet, tekintve, hogy sokkal kevesebb utat kell megtennie a farmról az asztalunkig.

Az európai halgazdaságok azért kénytelenek drágábban adni a halat, mivel rájuk több előírás és szabályzat vonatkozik, míg az Ázsiából behozott halak sokkal kétesebb eredetű létesítményekből kerülnek ki. Ez a borzasztóan alacsony költség ára: az ázsiai tenyésztők gyakran túlzsúfolt akváriumokban, minimális mozgási lehetőséggel tenyésztenek hatalmas csoportnyi tilápiákat, amelyek táplálása is gyakran élelmiszerhulladékkal történik.

Egészséges-e a tilápia?

Mindennek természetesen megvannak a következményei is: a megengedhető áron vásárolt hal szinte semmilyen értékelhető tápanyagot nem tartalmaz, miközben húsa gyakran szennyezett. A halakban oly sokszor előforduló ómega-3 zsírsav mennyisége a tilápiában elhanyagolható, ellenben kisebb-nagyobb mértékben tartalmazhat higanyt és más rákkeltő elemeket.

Annak ellenére, hogy nem minden tilápiafilé szennyezett, tényleg jobban tesszük, ha más halakat választunk a boltban, még akkor is, ha egy kicsit rá kell fizetnünk. A kevés elérhető információ, illetve az aggasztó tenyésztési körülmények és a gyenge tápérték miatt sokkal jobban járunk, ha inkább elhagyjuk az étrendünkből a tilápiát. Ha tehetjük, helyette vásároljunk itthon is honos halfajtákat, például pontyot, harcsát vagy pisztrángot.

