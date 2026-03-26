7 gyakorlat, ami otthon is végezhető, és hamar rendbe teszi a tartásodat

Amikor a helyes testtartásról van szó, a legtöbben arra gondolnak, hogy kiegyenesítik a hátukat, és hátrahúzzák a vállakat. Ez azonban nem ennyire egyszerű.

A szakértők szerint nincs egyetlen, univerzális „tökéletes” testtartás. A legfontosabb inkább az, hogy rendszeresen változtassuk a pozíciónkat, és mozgassuk át a testünket.

Az ülő törzscsavarás és a székről felállás is segít rendbe tenni a testtartást

Ha te is azok közé tartozol, akik hosszú ideig ugyanabban a helyzetben ülnek vagy állnak, akkor a te izmaid és kötőszöveteid is elfáradnak, ami feszültséghez és fájdalomhoz vezethet. Már 30–45 perc mozdulatlanság is elég ahhoz, hogy a tested jelezze: ideje megmozdulni. Néhány percnyi átmozgatás sokat segíthet, különösen akkor, ha egész nap íróasztal mellett dolgozol.

Néhány percnyi átmozgatás sokat segíthet, különösen akkor, ha egész nap íróasztal mellett dolgozol.

Mit tehetsz még a testtartásodért?

A legegyszerűbb módszer a rendszeres mozgás. Már az is sokat számít, ha óránként felállsz néhány percre – például vizet inni vagy sétálni egy kicsit.

Ha ez nem megoldható, az is segíthet, ha a széken ülve kicsit megmozgatod a csípődet.

Ha íróasztalnál dolgozol, figyelj arra is, hogy:

a monitor szemmagasságban legyen,

a billentyűzet és az egér könnyen elérhető helyen,

a talpaid pedig stabilan a padlón legyenek.

Tudtad? A testtartás szempontjából fontos a törzs izmainak ereje is. Ha ezek az izmok erősek, könnyebb egyenesebben tartani a tested. Nem baj, ha időnként kissé előrehajolsz – a lényeg, hogy ne maradj sokáig ugyanabban a pozícióban.

