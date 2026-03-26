7 gyakorlat, ami otthon is végezhető, és hamar rendbe teszi a tartásodat

A szakértők szerint nincs egyetlen, univerzális „tökéletes” testtartás. A legfontosabb inkább az, hogy rendszeresen változtassuk a pozíciónkat, és mozgassuk át a testünket.
Ha te is azok közé tartozol, akik hosszú ideig ugyanabban a helyzetben ülnek vagy állnak, akkor a te izmaid és kötőszöveteid is elfáradnak, ami feszültséghez és fájdalomhoz vezethet. Már 30–45 perc mozdulatlanság is elég ahhoz, hogy a tested jelezze: ideje megmozdulni. Néhány percnyi átmozgatás sokat segíthet, különösen akkor, ha egész nap íróasztal mellett dolgozol.
Kattintsd a galériánkra, az alábbi gyakorlatok egyszerűek, otthon is könnyen elvégezhetők, és segíthetnek csökkenteni a merevséget!
Mit tehetsz még a testtartásodért?
A legegyszerűbb módszer a rendszeres mozgás. Már az is sokat számít, ha óránként felállsz néhány percre – például vizet inni vagy sétálni egy kicsit.
Ha ez nem megoldható, az is segíthet, ha a széken ülve kicsit megmozgatod a csípődet.
Ha íróasztalnál dolgozol, figyelj arra is, hogy:
- a monitor szemmagasságban legyen,
- a billentyűzet és az egér könnyen elérhető helyen,
- a talpaid pedig stabilan a padlón legyenek.