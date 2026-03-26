Húsvét

2026.03.26.

7 gyakorlat, ami otthon is végezhető, és hamar rendbe teszi a tartásodat

Szabó Anna profilképe Szabó Anna

Amikor a helyes testtartásról van szó, a legtöbben arra gondolnak, hogy kiegyenesítik a hátukat, és hátrahúzzák a vállakat. Ez azonban nem ennyire egyszerű.

A szakértők szerint nincs egyetlen, univerzális „tökéletes” testtartás. A legfontosabb inkább az, hogy rendszeresen változtassuk a pozíciónkat, és mozgassuk át a testünket.

törzscsavarás
Az ülő törzscsavarás és a székről felállás is segít rendbe tenni a testtartást

Ha te is azok közé tartozol, akik hosszú ideig ugyanabban a helyzetben ülnek vagy állnak, akkor a te izmaid és kötőszöveteid is elfáradnak, ami feszültséghez és fájdalomhoz vezethet. Már 30–45 perc mozdulatlanság is elég ahhoz, hogy a tested jelezze: ideje megmozdulni. Néhány percnyi átmozgatás sokat segíthet, különösen akkor, ha egész nap íróasztal mellett dolgozol.

Kattintsd a galériánkra, az alábbi gyakorlatok egyszerűek, otthon is könnyen elvégezhetők, és segíthetnek csökkenteni a merevséget!

lábujjérintés
felállás székről
felső háti
híd
oldalra hajlás
7 fotó

Mit tehetsz még a testtartásodért?

A legegyszerűbb módszer a rendszeres mozgás. Már az is sokat számít, ha óránként felállsz néhány percre – például vizet inni vagy sétálni egy kicsit.

Ha ez nem megoldható, az is segíthet, ha a széken ülve kicsit megmozgatod a csípődet.

Ha íróasztalnál dolgozol, figyelj arra is, hogy:

  • a monitor szemmagasságban legyen,
  • a billentyűzet és az egér könnyen elérhető helyen,
  • a talpaid pedig stabilan a padlón legyenek.

Tudtad?

A testtartás szempontjából fontos a törzs izmainak ereje is. Ha ezek az izmok erősek, könnyebb egyenesebben tartani a tested. Nem baj, ha időnként kissé előrehajolsz – a lényeg, hogy ne maradj sokáig ugyanabban a pozícióban.

Forrásunk volt.

