Fontos dolgot jelezhet, testünk melyik oldalán tapasztaljuk a Parkinson-kór első tüneteit

Egy új felfedezés szerint már a Parkinson-kór legelső jelei is fontos üzenetet hordozhatnak. A Genfi Egyetemi Kórházak (HUG) és a Genfi Egyetem (UNIGE) kutatói most kimutatták, hogy a betegség lefolyását nézve annak is jelentősége van, hogy testünk jobb vagy bal oldala érintett-e először.

Nem mindegy, melyik testfélen jelentkeznek a Parkinson-kór tünetei

Ha a mozgászavarok (például remegés, merevség) a jobb oldalon jelentkeznek először, akkor később erősebb kognitív hanydeatlás (például memóriazavar, demencia) fordulhat elő.

jelentkeznek először, akkor később erősebb kognitív hanydeatlás (például memóriazavar, demencia) fordulhat elő. Ha a bal oldalon indul a betegség, a páciens hajlamosabb lehet komolyabb pszichiátriai problémákra, például depresszióra vagy szorongásra.

Ez az összefüggés most először került tudományosan bizonyításra, a szakemberek 50 év kutatásait átfogó, 80 tanulmány elemzésén alapuló vizsgálatában.

Ezek az eredmények kulcsfontosságú előrelépést jelentenek a Parkinson-kór nem-motoros tüneteinek megértésében – mondta Julie Péron neuropszichológus, a Genfi Egyetem szakértője.

A kutatók szerint mostantól a diagnózis felállítása során célszerű figyelembe venni, hogy a tünetek melyik oldalon jelentkeztek először, hiszen ez segíthet a betegeknek abban, hogy személyre szabott kezelést kapjanak.

A Harvard Egyetem Chan Közegészségügyi Karának kutatói pedig arra a megállapításra jutottak korábban, miszerint napi három vagy több adag alacsony zsírtartalmú tejtermék fogyasztása nagyobb mértékben növeli a Parkinson-kór kockázatát, mint napi egyetlen adag elfogyasztása ugyanezekből az ételekből.

A Parkinson-kór egy progresszív neurodegeneratív betegség, amely során az agyban lévő dopamintermelő idegsejtek fokozatosan elhalnak. A betegség világszerte közel 10 millió embert érint.

Forrásunk volt.

