2025.11.27.

Az ok, mely miatt muszáj még a legnagyobb hidegben is szellőztetni

Bár hidegben sokan inkább hermetikusan zárva tartják az ablakokat, a szakértők szerint éppen ilyenkor lenne a legnagyobb szükség friss levegőre — különben a lakás gyorsan egészségtelenné válhat. Otthon Tippünk következik.

Ahogy beköszönt a tél, sokan inkább zárva tartják az ablakokat, és elkerülik a szellőztetést, attól tartva, hogy a hideg levegő kiszökik, a fűtés pedig kárba vész. A lakás ilyenkor gyorsan fülledtté, párássá és nehéz levegőjűvé válhat, de sokan mégsem mernek szellőztetni, mert félnek a hőveszteségtől. A szakértők szerint azonban a leghidegebb időben is szükség van friss levegőre — sőt, ilyenkor különösen fontos a szellőztetés.

Télen jóval párásabb a lakás

A téli hónapokban a zárt térben felhalmozódik a pára:

a főzés, zuhanyzás, alvás és még a légzés is nedvességet juttat a levegőbe. Ha ez nem tud távozni, lecsapódik az ablakokon és a falakon, ami penészedéshez, dohos szaghoz, sőt akár allergiás panaszokhoz is vezethet.

A hidegben végzett szellőztetés épp ezt akadályozza meg: a kinti, szárazabb levegő gyorsan csökkenti a páratartalmat, így a lakás is egészségesebb marad.

Nem mindegy azonban, hogyan szellőztetünk!

A hosszú ideig bukóra állított ablak inkább csak lehűti a falakat és a bútorokat, miközben alig cseréli ki a levegőt. A rövid, intenzív, teljes ablaknyitás viszont sokkal hatékonyabb.

Jó, ha tudod:

pár perces kereszthuzat elegendő ahhoz, hogy friss levegő kerüljön a helyiségbe, miközben a felmelegített felületek megtartják a hőt, így összességében kevesebb energiaveszteség keletkezik, mint gondolnánk.

A szellőztetés a penészt is megelőzi

A szellőztetés másik előnye, hogy csökkenti a szennyezőanyagok koncentrációját a levegőben. A téli időszakban több időt töltünk bent, ilyenkor a tisztítószerek, gyertyák, bútoranyagok vagy akár a por is jobban megül a lakásban. A friss levegő nemcsak kellemesebb érzetet ad, hanem a közérzetre és a koncentrációra is pozitívan hat.

A napközbeni rövid, rendszeres ablaknyitás tehát sokkal többet jelent, mint egy kis hideg befújása: a megfelelően kivitelezett, néhány perces szellőztetés nem hűti ki tartósan az otthont, viszont megelőzi a párásodást, a penészt és a rossz levegőt.

Bár a tél logikusan azt sugallja, hogy tartsuk zárva a lakást, valójában a hidegben végzett szellőztetés a leggyorsabb, leghatékonyabb módja a levegőcserének.

A friss levegő tehát nem luxus a téli hónapokban, hanem a kellemes, egészséges otthon egyik alapfeltétele — még akkor is, amikor odakint csikorgó hideg vár.

Nagy has
Advent

Hétköznapi ásványi anyag, mégis ez a legfontosabb a zsírmáj elleni...

A zsírmáj az az állapot, amikor májunk túl sok zsírt halmoz fel, ennek leggyakoribb kiváltó oka pedig a helytelen étrend, a rossz bélflóra, az elhízás és a túlzott alkoholfogyasztás. Ez a májlerakódás később begyulladhat, ami súlyosabb problémákhoz vezethet, akár májelégtelenséghez is. Az állapot megelőzése érdekében a helyes életmód mellett egy kulcsfontosságú tápanyag is szerepet játszik abban, hogy a zsírmáj ne alakulhasson ki.

Nosalty

