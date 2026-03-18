Nem bírod a tárkonyt a csirkeragulevesben? 5 frissítő zöldfűszer, amire lecserélheted

A tárkony kis hazánkban, de a francia gasztronómiában is közkedvelt fűszer- és gyógynövény - hozzánk egyenesen Erdélyből, az erdélyi receptúrákból szivárgott be, és milyen jól tette! A savanykásra habart csirkeraguleves például elképzelhetetlen nélküle, pedig sokan nem bírják erős ízét. Lássuk, ez esetben mivel válthatjuk ki!
A tárkony és a csirkeraguleves két olyan szó, ami egymástól szinte elválaszthatatlan a magyarok körében - ember legyen a talpán, aki egyik kedvenc levesünket tárkony nélkül meri megfőzni. És mégis, legyünk őszinték, túlzottan karakteres ízű fűszernövény ahhoz, hogy boldog-boldogtalan kedvelje.
Íme a tárkony
Mit használhatunk akkor hát helyette imádott gyors ragulevesünkben? Ebben lesz segítségünkre az alábbi cikk illetve galéria!
Mi is a tárkony?
A tárkony (másnéven sárkányfű, esztragon vagy tárkonyüröm) egy évelő gyógy- és fűszernövény, mely eredetileg Közép-Ázsiában volt őshonos. Hosszú ezüstös levelű, íze kissé csípős, ánizsos. Magyarországra Erdélyből érkezett a borsikafűvel, azaz csomborral egyetemben.
