Még a szájhigiénánknak sem mindegy, hogy mit fogyasztunk, derült ki egy új tanulmányból. Azok az emberek, akik a mediterrán étrend szerint táplálkoznak, kevesebb alkalommal szembesülnek fogíny gyulladással, mint azok, akik egy bizonyos hústípust részesítenek előnyben. Lássuk, miről van szó pontosan!

Akár még a forgorvosi látogatásod gyakoriságát is befolyásolhatja a táplálkozásod, ugyanis egy brit kutatás eredménye szerint azok az emberek, akik egy húsfélét rendszeresen fogyasztanak, gyakran ínygyulladásban szenvednek. Ez pedig később komolyabb problémákhoz, akár fogvesztéshez is vezethet.

Ez az étel nagy mennyiségben károsíthatja a szájhigiéniát: annyit elárulunk, nem a cukor

Az étkezünk hatással van a szájhigiénánkra is, legalábbis aszerint a brit tanulmány szerint, amelyben 200 ember étrendje és ínygyulladása között keresték az összefüggést. A résztvevők részletes kérdőíveket töltöttek ki arról, hogy mit esznek általában, majd az eredményeket egy mediterrán étrendi index alapján pontozták. A kutatók a résztvevők ínyének egészségét is mérték a parodontális gyulladás klinikai markereivel.

A tanulmány szintén megállapította, hogy a mediterrán étrend alacsony szintű betartása és a vörös hús rendszeres fogyasztása rosszabb ínyegészséget eredményezett. A legrosszabb ínygyulladást jelző eredményeket pedig azoknál mutatták ki, akik nagy mennyiségben fogyasztottak vörös húst.

Azok az emberek, akik a mediterrán étrend szerint táplálkoznak, nem csak a szívüknek tesznek jót, hanem a szájhigiéniájuknak is. A védőhatás azoknál tűnt a legerősebbnek, akik sok növényi alapú ételt és egészséges zsírt fogyasztottak.

Kattints a képre, és nézd meg, mit érdemes beiktatni az étrendbe:

5 fotó

Receptajánló:

Forrásunk volt.