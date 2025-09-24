Ez az étel nagy mennyiségben károsíthatja a szájhigiéniát: annyit elárulunk, nem a cukor

Akár még a forgorvosi látogatásod gyakoriságát is befolyásolhatja a táplálkozásod, ugyanis egy brit kutatás eredménye szerint azok az emberek, akik egy húsfélét rendszeresen fogyasztanak, gyakran ínygyulladásban szenvednek. Ez pedig később komolyabb problémákhoz, akár fogvesztéshez is vezethet.
Az étkezünk hatással van a szájhigiénánkra is, legalábbis aszerint a brit tanulmány szerint, amelyben 200 ember étrendje és ínygyulladása között keresték az összefüggést. A résztvevők részletes kérdőíveket töltöttek ki arról, hogy mit esznek általában, majd az eredményeket egy mediterrán étrendi index alapján pontozták. A kutatók a résztvevők ínyének egészségét is mérték a parodontális gyulladás klinikai markereivel.
A tanulmány szintén megállapította, hogy a mediterrán étrend alacsony szintű betartása és a vörös hús rendszeres fogyasztása rosszabb ínyegészséget eredményezett. A legrosszabb ínygyulladást jelző eredményeket pedig azoknál mutatták ki, akik nagy mennyiségben fogyasztottak vörös húst.
Azok az emberek, akik a mediterrán étrend szerint táplálkoznak, nem csak a szívüknek tesznek jót, hanem a szájhigiéniájuknak is. A védőhatás azoknál tűnt a legerősebbnek, akik sok növényi alapú ételt és egészséges zsírt fogyasztottak.
