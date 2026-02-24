Bizony, az újonnan beszerzett szobanövényeddel is van egy kis dolgod, mielőtt úgy kezelnéd, mintha régi családtag lenne - legalábbis akkor, ha minden veszélyforrást szeretnél elkerülni. Segítünk, mire figyelj!

Ha mázlid van, semmi baj nem származik abból, ha egy újonnan hazavitt szobanövényt azonnal "mély vízbe dobsz", és berakod a meglevők közé, anélkül, hogy bármit tennél vele, mégis jobb, ha elővigyázatos vagy. Mutatjuk, milyen apró feladatokat érdemes elvégezned, amikor új szobanövénnyel leped meg magad és a régi kedvenceket.

6 teendő, amit mindenképp végezz el, amikor hazaviszel egy új szobanövényt

Kattints a képre, és nyílik a galéria, melyből kiderül, milyen teendőid vannak az új szobanövényeddel!

6 fotó

További kapcsolódó cikkek:

Forrásunk volt.