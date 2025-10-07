Rosszat tehetünk a szobanövényünkkel, ha alátétet rakunk a cserepe alá

Bevett szokás, de lehet, hogy többet ártunk vele a növényeknek, mint amennyit használunk? Lássuk, mi lehet az ellenérv az alátétek használatát illetően.

Te is raksz alátétet a szobanövények cserepe alá? Na ugye, mert mi is. Úgy tűnik azonban, van pár ellenérvünk, mely az alátét hanyagolására figyelmeztet. Míg legtöbben azt gondoljuk, csakis hasznos lehet, többek között gyökérrothadást is előidézhet. Lássuk, mi szól még a növények cserepe alá dugott alátét ellen!

Az alátét felfogja a felesleges vizet, de ebből következően meg is tartja azt

Pangó víz

Az alátét lényege, hogy felfogja a felesleges vizet, amit a földből kienged a növény, de ebből következően meg is tartja azt, ami könnyen túlöntözéshez, gyökérrothadáshoz vezethet.

Az alátétben pangó víz nem tud elfolyni, ezért a virágföldet folyamatosan nedvesen tartja, aminek kevés növény örül, sőt, az olyan gombák, mint a Pythium vagy a Phytophthora elszaporodhatnak, tönkre téve a gyökérzetet.

Túl hideg lesz

Az őszi, téli, kora tavaszi időszakban a fent említett pangó víz lehűl, ami szintén megzavarja az ilyenkor nyugalmi állapotban vegetáló növényünket - főleg a trópusi fajtákat, melyet a meleg, egyenletesen nedves, nem pedig a hideg és nyirkos körülmények szerelmesei.

Penész és kártevők

A fent sorolt problémák betetőzéseképp a nedves és hideg környezet hatására kártevők (pl. szúnyogok) jelenhetnek meg, a föld pedig penészedni, azaz gombásodni fog.

Az alátétben pangó víz nem tud elfolyni

Tippjeink:

A növényeket öntözéskor vigyük a mosogatóhoz /kádhoz, és öntözés után hagyjuk alaposan lecsepegni a róluk vizet!

/kádhoz, és öntözés után hagyjuk alaposan lecsepegni a róluk vizet! Használjunk jó vízelvezető földet!

Szellőztessünk sokat, télen is!

sokat, télen is! Kerüljük az alátét használatát!

Ne pangjon a víz a növények alatt!

Ha mindenképpen alátétet akarunk használni...

...tegyünk egy réteg kavicsot a cserép alá, hogy a növény ne érjen közvetlenül a vízhez, a kavicsok pedig elvezethessék a nedvességet.

