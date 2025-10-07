Életmód

2025.10.07.

Rosszat tehetünk a szobanövényünkkel, ha alátétet rakunk a cserepe alá

Nosalty profilképe Nosalty

Bevett szokás, de lehet, hogy többet ártunk vele a növényeknek, mint amennyit használunk? Lássuk, mi lehet az ellenérv az alátétek használatát illetően.

Te is raksz alátétet a szobanövények cserepe alá? Na ugye, mert mi is. Úgy tűnik azonban, van pár ellenérvünk, mely az alátét hanyagolására figyelmeztet. Míg legtöbben azt gondoljuk, csakis hasznos lehet, többek között gyökérrothadást is előidézhet. Lássuk, mi szól még a növények cserepe alá dugott alátét ellen!

cserepes növényt öntöző férfi
Az alátét felfogja a felesleges vizet, de ebből következően meg is tartja azt

Pangó víz

Az alátét lényege, hogy felfogja a felesleges vizet, amit a földből kienged a növény, de ebből következően meg is tartja azt, ami könnyen túlöntözéshez, gyökérrothadáshoz vezethet.

Az alátétben pangó víz nem tud elfolyni, ezért a virágföldet folyamatosan nedvesen tartja, aminek kevés növény örül, sőt, az olyan gombák, mint a Pythium vagy a Phytophthora elszaporodhatnak, tönkre téve a gyökérzetet.

Túl hideg lesz

Az őszi, téli, kora tavaszi időszakban a fent említett pangó víz lehűl, ami szintén megzavarja az ilyenkor nyugalmi állapotban vegetáló növényünket - főleg a trópusi fajtákat, melyet a meleg, egyenletesen nedves, nem pedig a hideg és nyirkos körülmények szerelmesei.

Penész és kártevők

A fent sorolt problémák betetőzéseképp a nedves és hideg környezet hatására kártevők (pl. szúnyogok) jelenhetnek meg, a föld pedig penészedni, azaz gombásodni fog.

cserepes növények kaspóban, alátéttel, ablakban
Az alátétben pangó víz nem tud elfolyni

Tippjeink:

  • A növényeket öntözéskor vigyük a mosogatóhoz/kádhoz, és öntözés után hagyjuk alaposan lecsepegni a róluk vizet!
  • Használjunk jó vízelvezető földet!
  • Szellőztessünk sokat, télen is!
  • Kerüljük az alátét használatát!
  • Ne pangjon a víz a növények alatt!

Ha mindenképpen alátétet akarunk használni...

...tegyünk egy réteg kavicsot a cserép alá, hogy a növény ne érjen közvetlenül a vízhez, a kavicsok pedig elvezethessék a nedvességet.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

szörp

Immunerősítő almaecet

Sokan szeptembernek eltesznek különböző természetes gyógyíreket, ilyen például ez az immunerősítő ecet is. Rengeteg természetes vitamin diffundálódik bele azáltal, hogy négy hétig ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept