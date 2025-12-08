Jobban jársz, ha zöld olívabogyót veszel a boltban, nem feketét

A fekete vagy a zöld olajbogyót szereted jobban? Mit szólnál, ha kiderülne, hogy egy és ugyanaz a kettő? A bolti termékek legtöbbjét tudni illik feketére színezték. Na de miért?

Ha láttál valaha olajbogyószüretet vagy valódi olajfát, tudhatod, hogy olyan, hogy fekete olajbogyó, nem létezik, mármint nem egy különálló olajbogyótípus, hanem a zöld bogyó érettebb változata. Magyarán, a kétféle színű olajbogyó egy fa termése.

A bolti fekete olajbogyók 99%-a kamu, csak beszínezték őket

A boltban vásárolt fekete bogyó az esetek nagy többségében valójában nem az érettsége miatt fekete, hanem zöld, csak befestették - írja a Telex.

Az éretlen olajbogyó rettentő keserű, ettől meg kell szabadulni

Az olajfáról leszüretelt olajbogyó alapjáraton ehetetlenül keserű az oleuropein nevű antioxidáns vegyület miatt, így ezt az ízt ki kell szedni a forgalomba kerülő olajbogyókból és még az olívaolajokból is.

A sós vizes áztatás mellett van egy gyorsabb, ipari módszer is a keserű íz ellen: a lúgos fürdő, mely legtöbbször egy nátrium-hidroxidos, vizes oldat.

Ez az erős oldat egyébként az érett, fekete olajbogyót is ki tudja fakítani, igaz, a nagyipari termelésnél eleve nem várják meg a zöld bogyó feketévé érését: a zöld terméseket pedig óriási százalékban befestik.

Jó tudni: az organikus úton, az olajfán feketére érett olajbogyók sokkal intenzívebb ízűek, mint az oxidáltak (azaz a kémiai úton festettek). A festés olcsóbbá teszi a feldolgozást, és így a rosszabb minőségű, nem tökéletes bogyókat is fel lehet használni.

Mivel festik feketére az olajbogyókat?

Jellemzően vas-glukonátot (más néven E579) vagy levegőt alkalmaznak a lúgos oldat mellett, ami oxidáció révén befesti a bogyókat - egyébként, ha szemfüles vagy, elolvashatod a címkéket, mert a csomagoláson jelölik, hogy oxidációs eljárással színezték-e az adatott fekete olajbogyót.

