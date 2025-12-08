Jobban jársz, ha zöld olívabogyót veszel a boltban, nem feketét

Ha láttál valaha olajbogyószüretet vagy valódi olajfát, tudhatod, hogy olyan, hogy fekete olajbogyó, nem létezik, mármint nem egy különálló olajbogyótípus, hanem a zöld bogyó érettebb változata. Magyarán, a kétféle színű olajbogyó egy fa termése.
A boltban vásárolt fekete bogyó az esetek nagy többségében valójában nem az érettsége miatt fekete, hanem zöld, csak befestették- írja a Telex.
Az éretlen olajbogyó rettentő keserű, ettől meg kell szabadulni
Az olajfáról leszüretelt olajbogyó alapjáraton ehetetlenül keserű az oleuropein nevű antioxidáns vegyület miatt, így ezt az ízt ki kell szedni a forgalomba kerülő olajbogyókból és még az olívaolajokból is.
A sós vizes áztatás mellett van egy gyorsabb, ipari módszer is a keserű íz ellen: a lúgos fürdő, mely legtöbbször egy nátrium-hidroxidos, vizes oldat.
Ez az erős oldat egyébként az érett, fekete olajbogyót is ki tudja fakítani, igaz, a nagyipari termelésnél eleve nem várják meg a zöld bogyó feketévé érését: a zöld terméseket pedig óriási százalékban befestik.
Jó tudni:
Mivel festik feketére az olajbogyókat?
Jellemzően vas-glukonátot (más néven E579) vagy levegőt alkalmaznak a lúgos oldat mellett, ami oxidáció révén befesti a bogyókat - egyébként, ha szemfüles vagy, elolvashatod a címkéket, mert a csomagoláson jelölik, hogy oxidációs eljárással színezték-e az adatott fekete olajbogyót.